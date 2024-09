Abascal envia a València el seu número dos a fixar la posició de Vox després de trencar amb el PP de Mazón

Vox posarà en un destret el president de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, com a part de la seua estratègia nacional. Estan en l’aire els pressupostos autonòmics, la negociació dels òrgans estatutaris i també la posició del partit davant qualsevol iniciativa. La formació que dirigeix Santiago Abascal envia el seu número dos a València, hores abans de començar el primer debat de política general, a fixar posició sobre les negociacions del grup amb els seus exsocis en el primer cara a cara parlamentari després de la ruptura.

El partit d’ultradreta ja fa setmanes que amenaça el PP de deixar caure els seus pressupostos si no fa un gir en la política migratòria, que és competència del Govern central. Vox insisteix a condicionar el seu suport als comptes públics al fet que el PP deixe d’“abraçar” les idees del PSOE de Pedro Sánchez, en una qüestió tan ambigua que el converteix en un soci poc fiable per als populars. Mentre que a la Comunitat Valenciana els diputats afirmen que estan disposats a negociar amb la Generalitat, la direcció nacional insisteix que la proposta serà “unitària” i versarà sobre la seua línia roja.

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, que ha organitzat una reunió amb els diputats valencians dimarts, ha insistit que Mazón ha de demostrar “si està disposat o no” a dur a terme polítiques d’extrema dreta. “Jo no sé en quin Partit Popular està Mazón, si en el de Feijóo o en el de Mazón, però la realitat és que continuen emparant les polítiques de la immigració il·legal, no aposten de manera decidida per garantir la llibertat lingüística, no aposten per una revolució fiscal com nosaltres proposem”, ha apuntat el número dos del partit. Garriga ha insistit que Vox està per la faena de “protagonitzar un canvi” i creuen que els populars no els seguiran.

Malgrat el discurs centralitzat, el secretari general insisteix que la decisió que prenga la direcció nacional es “meditarà” i es recolzarà en un “diàleg obert”, i a tot seguit ha recalcat que els diputats autonòmics de Vox “tenen una cosa que és la coherència, la unitat del missatge”. “Totes les decisions de Vox es parlen, es mediten i es prenen de manera unitària”, ha insistit el dirigent ultra, subratllant la distància amb el PP.

Malgrat les amenaces, el Consell de Mazón insisteix a buscar el seu suport per a tirar avant els seus segons pressupostos. La portaveu de l’executiu valencià i consellera d’Hisenda, Ruth Merino, insisteix a buscar el suport de la formació ultra, sense el qual els comptes que presente d’ací a un mes estan condemnades al fracàs. La portaveu considera que la postura de Vox sobre els pressupostos, com l’eixida del Consell, és “una decisió centralitzada que no atén els interessos de la Comunitat Valenciana” i recorda que l’autonomia no té competències en migració. Mazón mateix defensa la gestió del govern compartit, recordant que l’eixida de Vox va ser decisió unilateral de Madrid, i advoca perquè els partits “complisquen la seua obligació”, “que és elaborar, presentar i a continuació dialogar amb tots els grups els millors pressupostos que mereix i necessita la Comunitat Valenciana”

El de dimecres serà el primer debat de política general del PP en deu anys i el primer en les Corts Valencianes en què parle un president en minoria, que posarà a prova la seua capacitat per a emportar-se l’oposició al seu terreny. Serà també el primer examen de Mazón aquesta legislatura, tot just dos mesos després de la ruptura del Govern autonòmic.