Absolt de falta greu per haver emés informes falsos l’excap de la Guàrdia Civil del post de Paiporta que va parlar de “trencar-li les cames” a l’alcaldessa

Eduardo Aranda, l’excap de la Guàrdia Civil a Paiporta que va parlar de “trencar-li les cames” a l’alcaldessa de la localitat valenciana, Isabel Marín, ha deixat una reguera de conflictes amb els seus subordinats al llarg de la seua trajectòria. Destinat per la direcció general de l’institut armat a la Comandància de València, Aranda s’ha deslliurat d’una sanció per una falta greu després d’haver sigut acusat per un dels seus subordinats d’emetre informes o comunicats del servei que no s’ajustaven a la realitat.

La secció primera del Tribunal Militar Central ha estimat el recurs del guàrdia civil contra la sanció imposada pel general en cap de la zona de València, de cinc dies d’havers amb suspensió de funcions, pel fet de considerar que els fets considerats provats no són constitutius de la falta greu per la qual havia sigut sancionat.

El tinent va acusar Aranda d’haver confeccionat un Informe Personal de Qualificació del Guàrdia Civil (IPEQGUCI) amb una observació que deia: “Se l’ha previngut sobre la responsabilitat en el compliment d’ordres per part del cap de la companyia i l’adjunt més d’una vegada”. El cap del destacament de Paiporta sol·licitava al tinent en diversos correus electrònics l’esmena de “reiterades deficiències relatives a l’enregistrament de fets en el Sistema Integrat de Gestió Operativa (SEGUISC), l’aplicació de l’institut armat per a registrar la informació diària del cos.

El tinent va contestar per correu electrònic “donant compte de l’esmena de les errades o tractant de justificar-ne algunes. En l’encreuament de correus, el cap retreia “en lletra de dimensió significativament gran” que les errades en el SIGO continuaven produint-se.

La sentència recorda que “perquè la conducta infractora puga ser susceptible de retret i sanció, ha de concórrer dol o culpa en el subjecte a qui se li imputa”. Així doncs, en el cas de l’informe, “els fets declarats provats no són constitutius de la falta greu per la qual ha sigut sancionat el demandant”, conclou el jutge militar, que destaca que “hi ha constància de resposta expressa per part del tinent a algunes de les prevencions que li van dirigir els comandaments de la companyia de Paiporta”. “Aquesta hipotètica falta de comprovació del compliment de les seues ordres tal vegada podria atribuir-se al recurrent sota un altre títol d’imputació, però mai com a constitutiva de falta greu”, afig.

D’altra banda, la mateixa secció primera del Tribunal Militar Territorial ha estimat el recurs d’un agent de la Comandància de Paiporta sancionat per Aranda per falta lleu a conseqüència d’una pretesa “falta de respecte o rèpliques desatentes a un superior”, que comportava la pèrdua de dos dies d’havers amb suspensió de funcions.

En aquest cas, la resolució sancionadora “es va fer una vegada produïda la caducitat del procediment”. Així doncs, les actuacions es van iniciar el 14 de març de 2019 i la notificació a l’agent va ser el 16 de maig, amb la qual cosa l’expedient va superar en la tramitació el termini de dos mesos fixat per la normativa de la Guàrdia Civil.

El guàrdia civil ha sigut denunciat diverses vegades pels seus subordinats per abús d’autoritat i assetjament i va ser imputat per haver frenat una investigació per presumpta estafa amb màscares durant el confinament.

Aranda va ser gravat al juny de 2018 en una reunió amb una desena de comandaments de l’institut armat dient en referència a l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Marín: “Per a una vegada que tenim una oportunitat d’haver-li partit la cara... Calia haver entrat a l’Ajuntament i haver-li partit la cara. Jo no sé per què a vegades jo dic les coses i no se’m fa cas”. Fins i tot va anar més enllà i es va referir directament a “trencar-li les cames” a Marín. La investigació va ser arxivada per la fiscal; Aranda va al·legar llavors que havia utilitzat “argot futbolístic”.

La directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez, va ordenar l’obertura d’una informació reservada sobre el comandament enmig del malestar generat després de la revelació de les seues afirmacions durant una reunió, en què també parla de “rebentar l’Ajuntament”, una resposta ràpida que Martín va agrair, igual que el suport obtingut des de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana. L’alcaldessa va demanar empara a la màxima responsable de l’institut armat i al ministre Grande-Marlaska després de conéixer-se els fets: “Aquesta persona no pot continuar portant pistola”.