Adjudicades les obres del Canal d’Accés i l’estació Joaquín Sorolla de València per més de 443 milions d’euros

Adif Alta Velocitat ha anunciat dimecres l’adjudicació de l’actuació d’infraestructures més rellevant a València per import de 443,4 milions d’euros finançats amb fons europeus a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència: es tracta de les obres de culminació del Canal d’Accés i la remodelació integral de l’estació Joaquín Sorolla. Amb aquesta licitació es fa un “pas decisiu” en la integració ferroviària a la ciutat.

El projecte preveu el soterrament de totes les vies d’accés a les estacions del Nord i Joaquín Sorolla, així com una transformació de la segona terminal, que inclou l’ampliació del seu aparcament.

El soterrament del canal d’accés fins a l’avinguda de Giorgeta alliberarà terrenys per al desenvolupament posterior de la ciutat. Amb l’actuació de renovació integral de Joaquín Sorolla, l’estació respondrà a l’increment de la demanda derivat de la liberalització del transport de viatgers i del desenvolupament del Corredor Mediterrani.

La infraestructura ferroviària quedarà integrada en l’entramat urbà, al mateix temps que s’incrementa la capacitat de totes dues terminals, de manera compatible amb la futura Estació Central i el túnel passant.

D’aquesta manera, Adif AV explica que es contribueix a l’assoliment de diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): el 9, que fomenta infraestructures fiables, sostenibles i de qualitat, i l’11, que impulsa ciutats inclusives i sostenibles.

Les faenes per a aquestes operacions s’han adjudicat a la unió temporal d’empreses (UTE) integrada per Dragados, Rover Infraestructuras, Rover Raily Tecsa.

Actuacions complexes compatibles amb el trànsit ferroviari

Les actuacions del nou Canal d’Accés a València –de gran complexitat tècnica– es desenvoluparan en fases en cinc anys i es compatibilitzaran amb el trànsit ferroviari:

Nou Canal d’Accés Fase III. Preveu el soterrament de totes les vies d’accés a les estacions del Nord i Joaquín Sorolla, prolongant en alguns casos els túnels del nuc sud. Les vies discorreran a un mateix nivell, donant continuïtat als túnels ja executats en el nuc sud, llevat de la incorporació d’un salt de moltó que resoldrà l’encreuament de les vies amb origen o destinació Joaquín Sorolla. Inclou tant l’obra civil del soterrament del Canal d’Accés com el muntatge de la via, l’electrificació, les instal·lacions ferroviàries, d’il·luminació, ventilació, bombament, etc. Es faran, així mateix, faenes d’enorme complexitat tècnica, com el nou desviament del col·lector sud per un nou tram de 2 km de longitud.

Transformació de l’estació de València Joaquín Sorolla. Execució de noves andanes i remodelació de les actuals per a adequar-los a la nova platja de vies definida en el projecte del Canal d’Accés, configurada per 10 vies d’amplària estàndard: sis vies de 200 metres de longitud i quatre de 400 metres. Inclou la remodelació integral de l’edifici de viatgers amb un nou vestíbul elevat, així com la remodelació de la urbanització de l’entorn. L’estació s’adaptarà a l’execució del Canal d’Accés i respondrà, amb més capacitat, a l’increment de viatgers.

Ampliació de l’aparcament de l’estació de València Joaquín Sorolla, amb la reorganització de l’interior i la de les seues connexions amb el viari circumdant.

Actuacions complementàries

La posada en servei del Canal d’Accés requerirà la realització de cinc actuacions complementàries –en fase de redacció de projectes–, que aniran completant-se a mesura que ho requerisca l’operació:

Instal·lacions de protecció civil i seguretat dels túnels d’accés a València, necessàries per a la posada en servei del túnel global d’accés a les estacions de València, que es desenvoluparà en les actuacions incloses en el projecte del Canal d’Accés.

Implantació de canviador d’amplària. El desenvolupament dels projectes del Canal d’Accés i la remodelació de l’estació de Joaquín Sorolla fan necessari desmuntar el canviador d’amplària actual –per als trens que transiten entre la xarxa convencional i la d’amplària estàndard– i la construcció d’un nou canviador entorn del Nuc Sud/Font de Sant Lluís.

Estacionament de suport per a trens al voltant de la Font de Sant Lluís. Instal·lació de tres noves vies d’amplària estàndard, que dotaran de més operativitat i capacitat l’estació de València Joaquín Sorolla.

Adequació dels túnels d’amplària convencional. Amb l’entrada en servei del nou Canal d’Accés, es començaran a utilitzar els túnels ja executats en el nuc sud, de la línia C3 de Rodalia, per la qual cosa es faran actuacions d’adequació en l’interior.

I, finalment, actuacions en instal·lacions de control, comandament i senyalització.

“Gran notícia”

La vicealcaldessa de València, la socialista Sandra Gómez, ha qualificat de “gran notícia per a la ciutat” l'adjudicació de les obres, una inversió que, en la seua opinió, “transformarà la ciutat i saldarà un deute històric del Govern d'Espanya amb els valencians i valencianes”.

En aquest sentit, ha recordat que aquestes són unes de les obres més esperades per València ja que suposen cosir els barris del sud i resoldre la fractura ferroviària derivada del gran mar de vies que divideix la zona sud.

Amb aquesta inversió, sosté, “per fi se soterraran totes les vies que arriben a les estacions de València Nord i Joaquín Sorolla, prolongant els túnels del nu sud, així com la remodelació de l'estació de l'AVE”.

“Després de dècades de reivindicacions per fi soterrarem les vies de tren i cosirem els nostres barris del sud”, ha remarcat Gómez, qui ha posat en valor que els governs socialistes “sempre compleixen amb València”.

A més, ha assegurat que el soterrament de les vies suposarà “una transformació urbana tan important com quan els socialista la transformem en llit del riu Túria en un riu verd”.