Un afiliat de Noves Generacions impugna el congrés a Alacant i denuncia una actuació “autoritària”

“És vergonyós que després de 15 anys sense poder triar els nostres líders, s’actue ara d’una manera tan barroera, per no dir autoritària”. Així s’expressa un afiliat de Noves Generacions (NG), les joventuts del PP, a la ciutat d’Alacant que ha impugnat davant el Comité de Drets i Garanties de l’organització la decisió de convocar una assemblea local extraordinària. El titular del Jutjat de Primera Instància número 7 d’Alacant va estimar la demanda del militant Álvaro Alarcón i va ordenar a NG la celebració d’un nou congrés per a elegir la nova direcció després de nou anys. El 21 d’octubre passat, la secretària general de l’organització juvenil a la província d’Alacant, Cristina Cutanda, va remetre el calendari de l’assemblea local extraordinària el pròxim 20 de novembre.

No obstant això, un afiliat ha impugnat la convocatòria per haver detectat “irregularitats” en el procés que “retallen” i “impedeixen completament l’exercici democràtic de participació política”. L’escrit, a què ha tingut accés elDiario.es, argumenta: “Si no hem aprés res amb el ridícul protagonitzat per Pablo Casado i pels nostres líders alacantins, arrossegant el nostre dret a votar pels tribunals i els mitjans durant dos anys llargs, aquest partit té escasses possibilitats en el mitjà termini”.

L’afiliat assegura que no ha rebut de la direcció cap comunicació oficial dels terminis o del calendari. El termini per a reunir avals va arrancar el 22 d’octubre passat, “no obstant això, les xarxes del partit ho van comunicar a partir del 24, privant a tot el que vulga presentar-se de tres dies dins d’un marge ja per si escàs de nou dies per a reunir els avals necessaris per a formar candidatura”.

A més, considera que la convocatòria és “incompleta”. “No s’hi proporciona un model de full d’avals, ni unes dades d’afiliació que justifiquen les 15 signatures necessàries, ni un cens en què consultar, ni un lloc en què presentar les signatures”, afig l’escrit, que també lamenta que l’adreça ni tan sols proporcione “un simple correu electrònic”. “Això és, com a poc, inaudit”, postil·la.

L’escrit retrau que no s’hagen publicat “reglaments de cap mena” i que la pàgina web de NG siga “inexistent”. L’afiliat es reserva el dret d’exercir accions legals “en cas d’ignorar-se aquestes inexcusables falles organitzatives”. També assegura que remetrà “pels canals oportuns” el document al líder popular, Alberto Núñez Feijoo “perquè tinga constància del mal funcionament de la província i, si ho estima, pose ordre en aquesta gàbia de grills pillos”.