Així queden les tarifes del transport públic valencià amb el descompte addicional del 30% a partir de l’1 de setembre

Els milers d’usuaris del transport públic de la Comunitat Valenciana es beneficiaran des del pròxim 1 de setembre de la rebaixa del 30% aprovada pel Govern en tots els títols i modalitats fins a finals de desembre. Tan sols queden exclosos els bitllets senzills i d’anada i tornada.

En el cas de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), aquest descompte se suma a la reducció de preus fins a un 50% que ja va aprovar la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat que dirigeix Rebeca Torró.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) va recollir dimecres els preus que s’aplicaran en la zona TAM d’Alacant, TRAM de Castelló i TRAM d’Alacant. Amb anterioritat, el 5 d’agost passat, es va publicar la resolució corresponent a Metrovalència.

La reducció del 30% també s’aplicarà als nous títols de transport Suma, que integren per primera vegada, en una sola targeta i amb el mateix preu, el transport públic de l’àrea metropolitana de València dels serveis de Metrovalència, Metrobús, EMT i Renfe-Rodalia.

Amb aquesta nova rebaixa els títols Suma 10 passen de 8 a 5,60 euros per a una zona; de 12 a 8,40 euros en dues zones; i el de tres zones es redueix de 20 a 14 euros. Suma A mensual passa a costar 24,5 euros per a una zona i 37,1 per a tres, mentre que la Suma Mensual Jove d’una zona costarà 20,8 euros i de tres, 31,55 euros.

En Metrovalència la reducció del 30% s’aplicarà en tots els títols TuiN i abonaments temporals. En els títols TuiN s’aplicarà directament el descompte del 30% sobre l’import carregat i addicional a la resta de les reduccions que corresponguen, per a imports abonats a partir dels cinc euros de recàrrega mínima establida. El descompte addicional s’afegirà a les reduccions existents per a Tuin Jove, Família Acollidora i Família Nombrosa General i Especial.

Els títols mensuals Gent Major i Mobilitat per a tres zones passaran a costar 6,80 euros. En el cas del títol Mobilitat Anual, s’ha previst reintegrar els imports corresponents per períodes quinzenals, coincidents amb el període bonificat, tant en targetes adquirides com de targetes en ús.

Zona TAM i TRAM d’Alacant, TRAM de Castelló i EMT València

Tal com publica el DOGV, en la zona TAM d’Alacant, el bo Móbilis de 10 viatges passarà a costar 6,05 euros; el bo Móbilis Jove de 30 viatges es redueix fins a 14,8 euros; i el bo escolar de 30 viatges, a 11,55 euros. Els títols Bo 30 dies es redueixen a 28 euros i el Ruta 4/30 Jove a 10,50 euros.

Els títols propis del TRAM d’Alacant es redueixen de nou, després de la modificació aplicada al juny d’enguany i que ja va permetre que es reduïra el preu dels viatges fins a un 50%. Amb aquest descompte addicional del 30%, els preus seran per al Bo 10 d’una zona 5,6 euros, de dues zones 8,4 euros, i 14 euros de tres zones. El Bo 30 d’una zona quedarà en 15,95 euros, 23,9 euros de dues zones i 39,9 euros per a tres zones.

El títol 24 hores s’ha fixat en 5,6 euros i els mensuals Gent Major i Mobilitat passen a costar 6,75 euros. En el cas d’aquests dos títols de periodicitat anual s’ha previst reintegrar els imports corresponents per períodes quinzenals, coincidents amb el període bonificat, tant en targetes adquirides com de targetes en ús.

En el TRAM de Castelló, el bo de 10 viatges passarà a costar 5,7 euros i el de 30 dies, 21 euros.

En el cas de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, el bonobús de 10 viatges passarà de 8,50 a 6 euros fins al 31 de desembre. El bonobús personalitzat general baixarà de 6,80 a 4,80 euros i l’especial, de 4,25 a 3 euros. El Bo EMT Jove de càrrega mensual passa de 25 a 17,50 euros.

Abonaments de Renfe

El nou abonament gratuït per a usuaris de Renfe i els títols multiviatge d’alta velocitat amb un 50% de descompte, aprovats en el marc del decret anticrisi per combatre les conseqüències de la guerra a Ucraïna i els alts preus de l’energia, ja poden adquirir-se a través de l’app de Renfe.

Des del 8 d’agost passat, els usuaris poden registrar-se en la pàgina web i en les aplicacions de Renfe i Renfe Rodalia per preparar els tràmits necessaris amb vista a l’adquisició dels abonaments des de la setmana vinent. Els usuaris que utilitzen normalment les eines de Renfe ja tindran aquest pas fet, ja que es tracta de registrar les dades.

Els viatgers recurrents de Rodalia i Mitjana Distància Convencional que adquirisquen el nou abonament gratuït podran viatjar en aquests trens des de l’1 de setembre i fins a final d’any. En el cas dels nous bons d’alta velocitat i els abonaments Avant, el període d’ús és un mes més, fins al 31 de gener de 2023, i també es podran comprar entre el 25 d’agost i el 31 de desembre de 2022.