Una regidora del PP de Torrevella assisteix a una comissió telemàtica de l’Ajuntament mentre controla un examen en un institut sense màscara

La polèmica no es desenganxa de la regidora del Partit Popular de Torrevella Carmen Gómez Candel, investigada per la justícia per preteses irregularitats en l’encàrrec verbal de 183.000 euros en materials sense contracte. La regidora de Contractació i Endreça Urbana ja va ser protagonista, el 6 de novembre passat, en la comissió d’Hisenda celebrada de manera telemàtica perquè va assistir a la sessió connectada amb el mòbil mentre conduïa.

Per aquests fets, l’alcalde Eduardo Dolón, del mateix partit, va proposar una sanció a la seua companya per infracció de trànsit, com denunciava l’oposició en bloc, una multa que encara es desconeix si s’ha materialitzat i que només va arribar després que el diari Información publicara la temerària actuació de Candel.

Ara, aquest mitjà ha pogut corroborar que la segona tinenta d’alcalde va continuar incorrent en irregularitats durant la sessió d’aquesta comissió, per la qual va cobrar 178 euros en concepte d’assistència. En un primer moment, es pot veure l’edil entrant amb màscara a l’IES Mare Nostrum, on és professora de secundària, càrrec que compatibilitza amb la política, de la qual únicament cobra per participar en comissions, juntes de govern i plens.

Al mateix temps, mentre tenia la paraula el regidor dels Verds, Israel Muñoz, es pot sentir Gómez Candel preguntar en el centre educatiu a un company o companya: “Qui té classe ara, qui té guàrdia ara?”. Sense adonar-se que tenia el micròfon obert i sense escoltar la petició de l’alcalde que l’apagara, se la sent dir: “Estic en una convocatòria en línia… tinc examen”.

La situació tan anòmala hauria quedat ací si no fora perquè minuts després la regidora del PP entra a la classe mentre ordena a l’alumnat que es preparen per a l’examen: “Tot recollit en la taula i només un boli”, repeteix unes quantes vegades, i afig a continuació: “No vull sentir una mosca!”

És llavors que els membres de l’oposició que assisteixen al ple esclaten. “Això és molt greu”, diu Fanny Serrano, del PSOE, després d’insistir en la infracció que acaba de cometre Candel pel fet d’usar el mòbil mentre anava al volant. “Això és més seriós del que sembla, podria fer una mica de gràcia, però ja no”, comenta Pablo Samper, de Sueña Torrevieja. “La senyora Candel no se n’està adonant perquè no està en la comissió”, apunta Israel Muñoz, “però cobra per ella”, puntualitza Serrano.

Més endavant, la polèmica regidora, ja asseguda en la seua taula de professora, continua connectada a la comissió mentre supervisa l’examen en una escena en què apareix sense màscara, incomplint, doncs, l’obligatorietat de portar-la com indica el protocol de la Generalitat Valenciana. Finalment, quan es veu interpel·lada per l’oposició, demana la paraula a l’alcalde al mateix temps que abandona l’aula on es perceben al fons uns quants alumnes, tots amb màscara.