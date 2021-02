Anticorrupció demana cinc anys de presó i nou d’inhabilitació per a l’antic número dos de Rus en el primer judici del cas Taula

Cinc anys de presó i nou d’inhabilitació absoluta. És la pena que sol·licita la Fiscalia Anticorrupció per a Juan José Medina, exvicepresident de la Diputació de València, en concepte de col·laborador necessari per un presumpte delicte de malversació de cabals públics. Medina s’asseurà en el banc dels acusats del primer judici oral del cas Taula per la peça J sobre el presumpte finançament de tres campanyes electorals dels ‘populars’ valencians amb fons desviats d’una empresa pública de la institució provincial.

La firma Thematica Events, de la qual Marcos Benavent (autodenominat ionqui dels diners) era propietari en secret, va abonar 47.829 euros per sufragar la campanya municipal del 2007 de Juan José Medina i de l’actual diputat del PP en el Congrés Vicente Betoret, que no va ser investigat en la causa perquè estaven prescrits els fets en el seu cas. El ministeri públic considera que “a través d’Imelsa es van abonar despeses electorals al Partit Popular amb fons públics que eixien de l’empresa, i es va ometre qualsevol informació d’aquestes despeses al Tribunal de Comptes”.

La jutgessa va dictar la setmana passada l’acte d’obertura del judici oral del macrocàs de corrupció, després de més de cinc anys d’instrucció. En l’escrit no figuraven, a causa d’un error del jutjat, les peticions de penes per a la majoria dels acusats, que s’han conegut dilluns. El fiscal Pablo Ponce també demana per a Benavent, que ha col·laborat des del principi de la instrucció en l’aclariment dels fets, una pena de huit anys i tres mesos de presó pels presumptes delictes de prevaricació, malversació, falsedat en document oficial i blanqueig de capitals, a més d’inhabilitació absoluta durant sis anys.

El ministeri fiscal sol·licita per a José Enrique Montblanc, exdirector econòmic financer d’Imelsa (l’empresa pública de la qual era gerent Benavent), sis anys de presó i inhabilitació com a autor material i directe del presumpte delicte de falsedat en document mercantil. Rafael García Barat, soci de Benavent en Thematica Events, s’enfronta a una petició de pena de set anys de presó, a més d’inhabilitació per a ocupació o càrrec públic durant una dècada, pels presumptes delictes de prevaricació, malversació i falsedat en document mercantil.

Per a José Estalrich, presumpte testaferro del ionqui dels diners, Anticorrupció demana quatre anys i un mes pels presumptes delictes de falsedat en document mercantil i blanqueig de capitals. El fiscal, això sí, precisa que en el cas de Benavent i Estalrich concorre la circumstància atenuant de confessió. L’altre presumpte testaferro de Benavent , Jaime José Úbeda Merino, s’enfronta a una petició de cinc anys de presó i deu d’inhabilitació per blanqueig, falsedat en document mercantil i malversació.

Les dues funcionàries processades també s’enfronten a severes peticions de pena per part d’Anticorrupció. Així doncs, el fiscal demana per a Francisca Tamarit set anys de presó i sis d’inhabilitació pels presumptes delictes de malversació, prevaricació, falsedat i suborn. La funcionària Maria Albors s’enfronta a una petició de sis anys de presó i inhabilitació durant el mateix període.

En concepte de responsabilitat civil, el fiscal Pablo Ponce demana per a Medina, Benavent i el seu soci una indemnització a Divalterra (denominació actual d’Imelsa ) de 41.819 euros, la xifra de les despeses abonades indegudament per a les campanyes electorals del PP, partit al qual s’adjudica també la responsabilitat civil subsidiària. L’escrit d’Anticorrupció també sol·licita per al ionqui dels diners i els seus dos presumptes testaferros una indemnització a l’empresa pública de 171.318 euros. El fiscal també demana el decomís de diversos béns immobiliaris adquirits per Benavent amb els fons públics presumptament desviats, dels 40.000 euros d’una venda de propietats per part d’una de les empreses instrumentals i de 141.832 per una altra venda.