Antifrau detecta irregularitats en 600.000 euros d’ajudes de la Diputació d’Alacant amb Mazón de president

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA), l’organisme dirigit per Joan Llinares, ha detectat preteses irregularitats en diverses campanyes del bo consum pilotades per la Diputació d’Alacant, mentre el popular Carlos Mazón, actual president de la Generalitat Valenciana, estava al capdavant de la institució provincial. Antifrau ha demanat a la Diputació que inicie el procediment de reintegrament de 619.331 euros per l’incompliment de l’objecte de la convocatòria. A l’Ajuntament de Torrevella, governat per Eduardo Dolón, li sol·licita que tramite l’“oportú procediment de revisió d’ofici” de les resolucions de la concessió de les ajudes “amb exigència del reintegrament per atorgament indegut” d’una subvenció per un import de 283.218,74 euros. D’aquesta quantitat, l’organisme autonòmic ha detectat evidències que 107.871,03 euros no s’haurien declarat físicament en el model 347 de l’Agència Tributària, cosa que podria ser causa de reintegrament.

L’AVA va rebre una alerta anònima sobre presumptes irregularitats en la concessió d’ajudes al comerç mitjançant el bo consum (posat en marxa arran de la crisi sanitària de la Covid-19) a l’Associació de Petits i Mitjans Comerciants de Torrevella. La Diputació d’Alacant va posar els fons i el consistori els va atorgar sense concurrència competitiva per la “configuració errònia” de les bases, que atribuïen “indegudament” la condició de beneficiària (en comptes d’entitat col·laboradora) a l’associació.

En l’anterior mandat, l’alcalde de Torrevella, el popular Eduardo Dolón, també era el diputat de Presidència, Economia i Règim Interior de la Diputació d’Alacant, amb Mazón de president de la institució provincial.

A més, la corporació municipal no va establir el conveni de col·laboració, de caràcter obligatori, amb l’entitat en què s’hauria d’haver formalitzat la relació jurídica. Tampoc consta l’emissió d’un informe de control financer previ a l’aprovació de les bases de la subvenció per part de la Intervenció municipal, cosa no obligatòria, però sí “molt convenient”, segons Antifrau.

A pesar que les ajudes havien d’atorgar-se mitjançant un procediment de concurrència competitiva a una entitat col·laboradora per a la gestió del programa del bo consum, el consistori va atorgar “de manera errònia” la condició de beneficiària a l’Associació de Petits i Mitjans Comerciants de Torrevella, “tot i que, si bé és perceptora dels fons, no és la destinatària última del bo consum” i es limita a una “funció auxiliar”.

Així doncs, l’AVA estableix un presumpte frau de llei en les subvencions del consistori en les anualitats del 2021 i el 2022 en les ajudes al comerç. Durant les perquisicions, Antifrau també ha detectat que l’associació va incloure com a despeses justificades els serveis prestats per una empresa privada contractada per a encarregar-se de la plataforma informàtica de gestió del bo. L’informe critica que les despeses s’inclogueren en convenis tot i que es tracta d’“autèntics contractes”.

L’organisme afirma que els convenis haurien “encobert” contractacions amb l’empresa informàtica. “No consta que en les resolucions de concessió s’indique en cap cas la possibilitat de subcontractar, ni el percentatge corresponent a aquestes ni tampoc referència al fet que aquestes hauran de ser autoritzades prèviament per l’entitat concedent en els termes que exigeix la Llei general de subvencions”, recorda l’informe.

En definitiva, l’Ajuntament de Torrevella va obtindre 619.331 euros de la Diputació d’Alacant i va informar que es faria càrrec l’associació de la gestió del programa, a pesar que la convocatòria de la corporació provincial “exigia la gestió directa” del bo bé per part dels consistoris de la província o bé mitjançant la col·laboració amb comerços associats. Un aspecte que “formalment no compliria l’Ajuntament de Torrevella”, assenyala l’informe.

Antifrau detecta, a més, la “presumpta justificació” d’un import de 107.871,03 euros “a través de factures que no s’haurien declarat en el model 347 a la Hisenda pública” i que, malgrat això, “s’inclouen en el compte justificatiu rendit per l’associació que ha actuat materialment com a col·laboradora en la gestió de la subvenció”. L’organisme, després de rebutjar totes les al·legacions de les institucions implicades i de l’associació, conclou que “els fets denunciats són susceptibles de ser constitutius de frau o corrupció”.

Al·legació “dubtosa”

El consistori reconeixia en les seues al·legacions que les bases eren “confuses”, cosa que Antifrau considera “responsabilitat única de l’Ajuntament mateix”. A més, retrau que en la huitena convocatòria de les ajudes (de l’1 d’agost passat) no s’havia millorat la redacció. L’informe també assenyala que altres municipis pròxims a Torrevella han gestionat els programes (amb una mobilització de fons de “quantitat considerable”) mitjançant una entitat col·laboradora sense que en les seues convocatòries s’observen les “confusions” que “arrossega” el municipi governat per Eduardo Dolón.

“L’al·legada falta d’experiència a què al·ludeix l’Ajuntament de Torrevella és dubtosa, ja que n’hi ha prou d’acudir al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant per comprovar que la major part dels municipis de la província, superat l’any 2021 i amb població similar a la de Torrevella, opten per la modalitat de gestió del programa mitjançant entitat col·laboradora”, afig l’informe.

L’AVA destaca que la “gran majoria” de poblacions de la província mantenen convenis per a la gestió de programes similars amb la Federació Alacantina de Comerços de la PIME.