Antifrau investiga els contractes que l’empresa del president provincial del PP de València va guanyar en altres municipis quan era alcalde amb dedicació exclusiva

L’Agència Valenciana Antifrau investiga els negocis de l’empresa privada del president provincial del PP de València, Vicente Mompó, amb uns quants ajuntaments de diferent color polític, a pesar que l’alcalde de Gavarda tenia atorgada la dedicació exclusiva. L’organisme de lluita contra el frau, segons ha pogut saber elDiario.es, ha rebut una denúncia amb documentació abundant i analitza els contractes municipals per un valor de 235.905,73 euros, almenys, que va guanyar la mercantil Gestió i Serveis Mompó Aledo SL, dedicada al sector de les activitats esportives. El nomenament de Mompó al capdavant del partit a la província de València el va imposar des de Gènova la direcció nacional del PP, amb les lluites internes dels populars valencians com a teló de fons, tal com va informar aquest diari.

Vicente Mompó, portaveu actual del PP en la Diputació de València, va ser administrador únic de la mercantil fins que el 10 de juliol passat el va substituir David Rubio Bausset, que el 2011 va encapçalar la candidatura municipal del PSPV-PSOE a Gavarda, un municipi de 1.038 habitants pertanyent a la comarca de la Ribera Alta. Mompó, alcalde de la localitat des d’aquells comicis del 2011, ha conservat la totalitat de l’accionariat, però el mes de juliol passat va abandonar la gestió de l’empresa arran de les objeccions de la Diputació de València a atorgar-li la dedicació exclusiva, segons va informar el diari Las Provincias. A l’agost, quan el dirigent del PP ja no figurava com a administrador únic de la societat, la institució provincial per fi li va concedir el règim de dedicació exclusiva amb la retribució de portaveu.

L’alcalde i empresari, considerat una de les persones de confiança de l’expresident provincial i diputat actual en el Congrés Vicente Betoret, va crear la seua empresa fa sis anys. La mercantil, amb set empleats i domiciliada a Alberic, ha obtingut uns quants contractes municipals (d’ajuntaments de diferent color polític) per a la gestió de les piscines i serveis d’activitats extraescolars i esportives. Malgrat tindre concedida la dedicació exclusiva com a alcalde de Gavarda, el president provincial del PP de València gestionava “personalment l’empresa”, segons admet en el seu compte de LinkedIn. “Les meues responsabilitats en l’empresa són totes”, afegia.

Gestió i Serveis Mompó Aledo SL ha obtingut el contracte per a la gestió integral de la piscina de Tous, un municipi governat pel PP, per 100.430 euros amb un termini d’execució de dos anys. A Canals va guanyar un contracte de 96.009,49 euros i en altres municipis governats pel PP també va obtindre adjudicacions municipals de menys quantia (a Massalavés 12.533,72 euros o al Ràfol de Salem 2.929,10 euros). Mompó també va accedir a contractes de consistoris governats pel PSPV-PSOE: a Càrcer va guanyar 10.233 euros i a l’Alcúdia l’any passat dos contractes pel mateix import (6.885,21 euros) per al servei de socorrisme i de taquilles de la piscina.

El secretari general del PP de València, consultat per aquest diari, assegura que està “tranquil·líssim” i atribueix l’assumpte a guerres internes del seu partit. “En el terreny jurídic, no sé quin recorregut pot tindre això”, diu. Mompó afirme que la majoria dels ajuntaments, tant populars com socialistes, amb què treballava “els portava ja abans de ser alcalde”. El dirigent del PP, llicenciat en Educació Física, era jugador de futbol semiprofessional i dirigia l’escola de futbol d’Alberic; per això va optar pel sector de les piscines i les activitats esportives estiuenques. Així podia combinar la seua passió pel futbol de setembre a maig amb la gestió de poliesportius i les activitats extraescolars a l’estiu. Mompó addueix que, quan va entrar d’alcalde de Gavarda el 2011, el secretari de l’ajuntament li va dir que l’única incompatibilitat es limitava a la contractació de la seua empresa amb el seu ajuntament (però no amb altres consistoris amb què ja treballava abans).

El dirigent del PP valencià assegura que no té problemes de mostrar tots els contractes i explica la retribució que ha cobrat al llarg de la seua carrera política. Els alcaldes de municipis de menys de 1.000 habitants, recorda Mompó, poden tindre el 75% de la jornada laboral amb un màxim de fins a 30.000 euros anuals, mentre que els de més població poden optar per la dedicació exclusiva i cobrar fins a 40.000 euros. “Vicente Mompó tenia dedicació exclusiva 48 hores al dia i el sou era de 27.000 euros”, defensa el polític del PP, que afig: “Podia haver-me posat una exclusiva de 40 o la parcial de 27, el secretari em va dir que no hi havia cap problema i es va fer l’exclusiva”. Com a alcalde cobrava una nòmina de 1.450 euros mensuals fins que el 2019, en entrar a la Diputació, va deixar de cobrar del consistori i va percebre el 75% de la jornada com a diputat provincial (“no ho he compensat amb el 25% de l’ajuntament”, aclareix).

Mompó defensa que, quan va accedir a la Diputació de València i va ser nomenat portaveu del partit, va abandonar la gestió de l’empresa: “Moralment, en el moment que ets diputat provincial, ho ets de tots els ajuntaments; és un tema moral, no legal”, argüeix. Després de deixar l’empresa (conserva l’accionariat, però ja no n’és l’administrador únic), va obtindre la dedicació exclusiva en la Diputació de València, en la qual exerceix de portaveu del grup popular.

L’Agència Valenciana Antifrau estudia ara si els negocis de Mompó xoquen amb la incompatibilitat de la dedicació exclusiva amb “activitats privades, incloses les de caràcter professional” que exigeix la llei de bases de règim local. La documentació sobre els contractes municipals va arribar a Antifrau a través dels canals segurs que disposa l’organisme per rebre denúncies o delacions, generalment de funcionaris que tenen por de possibles represàlies. L’organisme que dirigeix Joan Llinares analitza la documentació per si s’ha produït cap mena d’irregularitat administrativa en la concessió dels contractes municipals, malgrat la dedicació exclusiva que el secretari general del PP de València tenia atorgada en el seu ajuntament.