Antifrau no veu corrupció en els contractes de l’Ajuntament de València amb una cooperativa d’arquitectes

La campanya del PP i de Ciutadans contra els contractes de l’Ajuntament de València amb la cooperativa d’arquitectes La Paisatgeria ha quedat en no res. No hi ha hagut ni corrupció ni frau, conclou l’Agència Valenciana Antifrau (AVA) després d’estudiar els contractes arran d’una denúncia anònima. “Després de l’estudi detallat de la totalitat de la documentació aportada juntament amb la denúncia i de la documentació obtinguda de fonts obertes, no es disposa de prova o indici del compliment dels requisits anteriors i que fonamente la possible existència de frau o corrupció”, diu la resolució de conclusió d’actuacions d’investigació d’Antifrau a què ha tingut accés elDiario.es.

La denúncia inicial davant l’AVA manifestava que hi havia pretesos “contractes separats” adjudicats per regidories de Compromís a l’Ajuntament de València i per l’Empresa Municipal de Transports (EMT) a La Paisatgeria i a alguns dels integrants de la cooperativa d’arquitectes. Després de recaptar la documentació municipal i fins i tot personar-se en les oficines de l’empresa, l’AVA es limita a ressenyar “dèficits en el compliment adequat de l’ordenament jurídic administratiu i els seus principis generals reguladors de l’actuació administrativa pública en matèria de contractació pública i procediment administratiu”.

No obstant això, l’organisme que dirigeix Joan Llinares matisa que “no totes les irregularitats de l’acte administratiu el fan anul·lable”. Així doncs, “es consideren irregularitats no invalidants els defectes formals que no desarticulen l’acte administratiu”, com és el cas dels contractes del consistori que governa Joan Ribó amb la cooperativa de joves arquitectes.

L’oposició municipal va denunciar una pretesa trama de fraccionament de contractes, generalment redacció de projectes i estudis d’urbanització, entre les regidories de Compromís i, especialment la de Mobilitat Sostenible que dirigeix l’edil Giuseppe Grezzi, amb La Paisatgeria.

La investigació d’Antifrau conclou amb recomanacions a l’Ajuntament de València en matèria d’instruccions internes de contractes menors. L’AVA recomana a l’Ajuntament de València que els seus òrgans gestors fixen, amb antelació a la contractació dels contractes menors, els criteris per a determinar el preu del contracte i “l’ajust a preus de mercat”.

També suggereix, entre altres recomanacions, que els òrgans gestors incorporen “justificadament i detalladament” els criteris tècnics o judicis de valor que fonamenten l’adjudicació de contractacions menors a les ofertes que no són més avantatjoses econòmicament, així com la seua acreditació documental en l’expedient. A més, recomana al consistori que es notifique l’adjudicació als licitadors no seleccionats en una contractació menor, “a fi de garantir els drets d’aquests”.