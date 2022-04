Antifrau qüestiona l'ascens i blindatge salarial de l'alcalde socialista de Paterna en una empresa pública

L'alcalde socialista de Paterna, Juan Antonio Sagredo, va ser agraciat amb un lloc de director de gabinet en l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), sense que conste la publicació de la convocatòria “ni les raons que motiven el seu nomenament”, segons ha conclòs l'Agència Valenciana Antifrau (AVA) després d'analitzar la documentació.

A més, agrega Antifrau, “s'observa que el lloc ha estat vacant durant llargs períodes de temps” i l'empresa pública compta amb un “excés de número màxim de personal directiu”, tal com, d'altra banda, ha assenyalat reiteradament la Intervenció de la Generalitat Valenciana.

L'informe de l'organisme que dirigeix Joan Llinares insta FGV a elaborar un programa de compliance (compliment normatiu) i d'instruccions en els processos selectius i en la provisió de llocs de treball. També recomana l'empresa pública de transport que elabore instruccions per a regular els supòsits objectius per a eximir del control horari i adeqüe el nombre de llocs de personal directiu a la normativa vigent. Teòricament, a FGV només li correspon tres directius a pesar que actulamente compta amb mitja desena.

Antifrau ha conclòs que el nomenament “sense procediment de provisió ni motivació” de l'alcalde de Paterna en FGV corresponia a un lloc de categoria superior al que exercia amb anterioritat. Va ser acordat, recorda la AVA, mitjançant un escrit del gerent d'FGV i, a més, incloïa una clàusula de “blindatge salarial”.

En la documentació que ha repassat Antifrau no hi ha rastre que el nomenament es fera “mitjançant la publicitat que garantisca la lliure concurrència”. Tampoc consten unes bases amb els requisits i mèrits per al nomenament en el lloc de cap de gabinet.

Juan Antonio Sagredo, un dels homes forts del PSPV-PSOE a la província de València, era cap de tallers fins al seu nomenament en el gabinet de l'empresa pública, amb un sou base de 48.000 euros bruts anuals, sense comptar els extres com a directiu i per antiguitat. Entre les seues funcions figuren les de portar l'agenda del gerent, l'assessoria en temes de rellevància i la responsabilitat en matèria de transparència, protecció de dades, qualitat i medi ambient.