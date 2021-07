Antifrau retrau al regidor de Trànsit de Benidorm que cridara un dissabte la grua perquè un exedil recuperara el seu cotxe sense pagar

La grua pot ser un dels pitjors malsons per a qualsevol conductor. Després de l’esglai que el seu cotxe haja desaparegut, el captiu infractor s’haurà de desplaçar fins al depòsit i abonar la taxa per l’estada del vehicle, a més de la més que probable multa per haver aparcat malament. És un perill a què està sotmés qualsevol que se la jugue deixant el cotxe un moment en doble fila, en un gual o en una parada d’autobús. No així un exregidor de l’Ajuntament de Benidorm que el 9 d’abril de 2016 va deixar el seu Audi A6 mal aparcat i va aconseguir, mitjançant una telefonada a l’edil de Trànsit, que la grua li’l tornara sense pagar la taxa corresponent que abona religiosament qualsevol ciutadà que pretenga recuperar el seu cotxe. Tota una fita que l’Agència Valenciana Antifrau (AVA), després de ser alertada del succés, considera un “tracte de favor” per part de l’Ajuntament de Benidorm, governat pel PP.

L’exregidor, metge de professió, va estacionar el seu vehicle en una parada d’autobús, i li va caure la inevitable multa de la Policia Local de la localitat alacantina i que la grua evacuara el seu Audi. El conductor, antic regidor d’un partit diferent del PP (l’informe de conclusió d’actuacions d’Antifrau no indica a quina formació pertanyia) va al·legar que és metge de professió i que estava atenent una urgència en una visita a un domicili.

Aquell mateix dissabte, va alertar de la situació l’edil de Trànsit, que va telefonar al cap de la concessionària de la grua per ordenar-li que tornara l’Audi al seu propietari, sense que abonara la taxa. En les seues al·legacions a la investigació de l’AVA, el consistori defensa que es va tractar d’una “ordre verbal” per part del responsable de Trànsit per tal com va interpretar que la professió del seu antic company de la corporació municipal avalava que haguera aparcat en una parada de l’autobús.

L’organisme de lluita contra el frau que dirigeix Joan Llinares, no obstant això, titla la decisió de “acció contrària a l’objectivitat” i retrau que “no consta cap autorització especial que acredita que estiguera atenent una urgència mèdica”. El metge i exregidor, de la seua banda, va assegurar: “En cap moment va ser la meua voluntat obtindre benefici fraudulent”.

Antifrau, per contra, no acaba de creure’s totes dues versions i incideix en el fet que no s’ha demostrat que el conductor estiguera fent una consulta mèdica a domicili aquell dia. “El fet de ser professional sanitari no acredita, per se, que el dia dels fets estiguera exercint la seua professió”. A més, segons recorda la resolució de conclusió d’actuacions de l’AVA, “els fets esdevenen un dissabte”.

“Es considera un element singular que un dissabte, dia no laborable, un ciutadà qualsevol d’un municipi amb 66.642 habitants tinga accés directe al telèfon particular del regidor, que ordena directament al concessionari el lliurament del vehicle”, diu la resolució. Així doncs, l’infractor “va tindre accés immediat al regidor competent en la matèria, fet que li va suposar un tracte singular perquè no hagué d’abonar l’import previst en l’ordenança corresponent”, afig.

L’AVA ha sol·licitat a l’Ajuntament de Benidorm que, “amb la finalitat de garantir la seguretat jurídica”, emeta una instrucció específica per a fixar el procediment a seguir en els supòsits en què el consistori, a través d’una autorització especial, permeta la retirada de vehicles del depòsit aplicant-hi l’exempció prevista en l’ordenança municipal, de la qual no se sol lliurar ningú.

No és la primera vegada que el mal estacionament de vehicles d’edils de l’Ajuntament de Benidorm ix a la palestra. El 2014, segons va publicar el diari Información, l’edil socialista de Seguretat Ciutadana llavors, José Marcet, va anul·lar una multa de 80 euros a un cotxe a nom de la seua empresa. El PP, en l’oposició, va titlar els fets d’“extremadament greus”.