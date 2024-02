Un assessor del PP de Castelló opta a una llicència municipal per a explotar un aparcament amb una firma acabada de crear

“Un autèntic escàndol”. Així ha titlat la portaveu socialista a l’Ajuntament de Castelló, Patricia Puerta, la iniciativa d’un assessor del PP de demanar una llicència per a un nou aparcament que complete l’oferta de places al costat de l’Hospital Provincial. Es tracta de Manuel Vives Vinuesa, administrador de Parking General Castellón SL, una empresa constituïda el 12 de febrer passat amb un capital social de 30.000 euros.

La firma compta amb inversors locals que pretenen crear 200 places d’aparcament de tarifes reduïdes als voltants de l’Hospital General de Castelló, entre el carrer de Covadonga i l’avinguda de Barcelona, segons ha avançat Castellón Plaza. La societat ha presentat un projecte al consistori i està esperant de l’obtenció de la llicència.

L’administrador únic de l’empresa és Manuel Vives Vinuesa, històric assessor del PP de Castelló. Va ser cap de premsa entre el 2007 i el 2012 del president de la Diputació de Castelló llavors, Carlos Fabra, del qual és amic personal.

Des del 2016, Vives mantenia el centre cultural La Bohemia. Sota l’actual mandat de la popular Begoña Carrasco, Manuel Vives és assessor de Cultura. Actualment, segons les dades que consten en el Registre Mercantil, és administrador únic de dues empreses més de Castelló i de quatre a Eivissa.

La portaveu socialista, Patricia Puerta, recorda que l’empresa que ha sol·licitat la llicència “s’ha creat ex professo amb data 5 de febrer de 2024, fa només 9 dies”. Puerta sospita del fet que al capdavant de la mercantil figure Vives, “la mà dreta” de l’edil María España, regidora d’Educació i Cultura.

El PSPV-PSOE denuncia la “successió d’actes immorals” del govern municipal format pel PP i Vox, després de la polèmica per les 167 multes de la zona blava acumulades pel regidor de Mobilitat, Cristian Ramírez. “No eixim de l’escàndol de Cristian Ramírez, que, per descomptat, hauria d’haver dimitit per les seues multes impagades, i traiem cap a un altre amb un assessor del PP, un càrrec de confiança de Begoña Carrasco i María España, que qui sap si disposava de presumpta informació privilegiada o no”.

El PP defensa que “no hi ha cap irregularitat”

Fonts del PP consultades per aquest diari sostenen que el projecte “forma part de l’esfera privada” de l’assessor. El portaveu de l’equip de Govern, Vicent Sales, ha arremés contra el PSPV-PSOE i ha negat qualsevol irregularitat en l’obtenció d’una llicència d’activitat “en què hi ha una pretesa relació amb un assessor de l’Ajuntament”. “Els socialistes són inassequibles al desànim en el seu afany de continuar fent el ridícul”, afirma Sales.

“Ara resulta que un ciutadà no pot demanar llicència d’activitat comercial en un sòl privat i com a activitat privada, en què l’Ajuntament no té res a veure”, ha assegurat el portaveu popular.

Sales considera que, “si no hi ha incompatibilitat en la seua activitat, no hi ha cap irregularitat” i emmarca les crítiques dels socialistes en una estratègia d’oposició d’“embolicar i continuar fent el ridícul”.