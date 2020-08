Un assessor del PP es lleva la màscara en ple carrer per fer una història d’Instagram i burlar-se de l’ús obligatori

L’assessor del PP en la Diputació de Castelló Álex Martí s’ha burlat de l’obligatorietat d’usar la màscara al carrer per a evitar contagis de COVID-19, i se l’ha llevada mentre parlava per a fer una història en Instagram en plena via pública.

En el seu discurs, que encara té en el seu perfil, ironitza: “M’estic jugant una multa milionària per llevar-me la màscara per a fer aquesta història”. Posteriorment afig: “A veure si el senyor d’Instagram em tira de la xarxa per llevar-me la màscara, com a Marta López, de Mediaset”. Es refereix a l’extertuliana del programa Sálvame de Tele 5, despatxada segons la cadena per “conducta irresponsable” per aparéixer en vídeos sense la màscara obligatòria.

No portar màscara al carrer està qualificat com una falta lleu l’incompliment de la qual, per no portar-la o portar-la inadequadament, només pot sancionar-se amb un màxim de 100 euros. Fa poc, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, va fer un balanç de sancions a l’agost, que han arribat a unes 20.000, de les quals un 90% eren per no portar màscara o no respectar la distància de seguretat. Calero també va fer una crida a la responsabilitat individual després de revelar les xifres i va recordar que les mesures “no serveixen de res” si cadascú no compleix les normes.