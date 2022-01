Avança la implantació del tercer fil entre València i la factoria Ford a Almussafes per a connectar-la en amplària internacional al Corredor Mediterrani

Després de l’ajornament d’una inversió milionària per a l’adequació de la terminal logística de l’àrea industrial d’Almussafes a causa dels retards reiterats en el Corredor Mediterrani, el Govern central ha mogut fitxa.

Adif, l’entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha licitat el subministrament i transport del conjunt de la tercera subjecció, per a travesses d’amplària mixta, per a la implantació de l’amplària estàndard en el Corredor Mediterrani en el subtram entre la Font de Sant Lluís i la seu de la fàbrica Ford a Almussafes, una infraestructura clau per a l’economia valenciana.

L’empresa ha publicat les condicions del contracte, amb un valor estimat de 332.200 euros, dijous en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). La licitació, mitjançant procediment obert, té una duració de sis mesos i podrà ser cofinançat pel mecanisme ConnectarEuropa de la Unió Europea.

La multinacional Ford, tal com va informar aquest diari, va ajornar el projecte d’inversió per a l’adequació de la terminal logística de l’àrea industrial d’Almussafes a causa dels retards reiterats en les obres del Corredor Mediterrani.

Les inversions públiques, per quasi 10 milions d’euros, busquen des de fa un lustre adequar la terminal logística de l’àrea industrial d’Almussafes, de la qual és titular la multinacional, a les condicions que permeten la seua connectivitat amb la infraestructura del Corredor Mediterrani.

Ford al·lega que “resulta necessària la prèvia implementació i adequació del Corredor Mediterrani a l’amplària de via internacional, perquè en cas contrari, la terminal quedaria bloquejada i sense capacitat operativa”, per la qual cosa s’incomplirien les subvencions de la Generalitat Valenciana, que ascendeixen a una suma de quasi 10 milions d’euros.