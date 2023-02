Baleària incrementa un 64% els seus viatgers el 2022 i posarà en servei el primer ferri elèctric d’Espanya aquest estiu

Baleària va transportar l’any passat 4.770.000 passatgers, 1.211.000 vehicles i 7.037.000 metres lineals de càrrega, i va facturar un 42% més que el 2021, amb un benefici abans d’impostos (Ebitda) que va superar els 140 milions d’euros, un 36% més que el 2021. Es tracta dels volums més elevats de la història de Baleària, que aquest 2023 compleix 25 anys.

El president de Baleària, Adolfo Utor, que ha presentat divendres els resultats de la companyia, ha destacat que “s’han obtingut uns ingressos històrics de 563 milions d’euros, gràcies a un gran desplegament i eficiència comercial i a la faena i la implicació de tots els equips”. Utor també ha definit com a històric el resultat de 67 milions d’euros, un 34% més que l’any anterior: “Una gestió eficient de la despesa i una capacitat d’adaptació adequada a un entorn volàtil han sigut les claus, així com les decisions encertades preses amb anterioritat en el mercat de derivats del combustible”. Per al president de Baleària, els trànsits i els resultats obtinguts per segon any consecutiu després de la pandèmia “demostren la sostenibilitat i la robustesa de l’actual model de negoci i del lideratge de Baleària en el mercat”.

Trànsits de passatgers i mercaderies

Amb una flota de 34 vaixells operant 25 rutes en sis països, el 2022 Baleària es va afermar com la naviliera líder a Espanya. Quant a passatgers, en va transportar un 64% més respecte del 2021 i aquesta àrea va passar a suposar quasi el 60% del volum de negoci de la companyia.

Les rutes amb les illes Balears van mantindre una ocupació alta, mentre que l’obertura de fronteres amb el Marroc i Algèria va implicar una demanda elevada durant l’OPE, que al seu torn va influir positivament en els trànsits amb Ceuta i Melilla. Així mateix, la reactivació de les rutes internacionals va permetre que el 19% dels passatgers de Baleària provingueren d’aquestes. “Ha sigut un any rècord per a Baleària; l’obertura de fronteres al maig va suposar un impuls a un any que ja estava sent bo”, ha assenyalat Utor.

Quant al transport de mercaderies, Baleària va créixer un 6% en el global de les seues rutes i va refermar el seu lideratge a les Balears, que suposa el 67% dels seus trànsits de càrrega i on continua sent l’única naviliera que cobreix totes les rutes interinsulars, amb serveis diaris. Per reforçar el transport de mercaderies amb el nord d’Àfrica, la companyia marítima va obrir una nova ruta entre Motril i Tànger. D’altra banda, va consolidar el seu creixement en l’estret de Gibraltar i la mar d’Alborán, així com a les Canàries, on va incrementar de dues a tres les eixides setmanals. El transport de mercaderies en les rutes internacionals va suposar el 24% sobre el global de la naviliera.

Inversions en flota

La companyia va invertir 61 milions d’euros, destinats principalment a disposar d’una flota més moderna, ecoeficient i amb millors prestacions per als passatgers. D’una banda, va botar el primer ferri elèctric d’Espanya, el Cap de Barbària, que començarà a operar aquest estiu amb emissions zero en les aproximacions i les estades en port.

De l’altra, va començar la construcció del ferri ràpid Margarita Salas, amb més potència i eficiència que el seu predecessor, l’Eleanor Roosevelt, i va finalitzar la solarització del ferri Hedy Lamarr. Aquests vaixells estan dotats de motors duals, una tecnologia versàtil que permet usar diferents combustibles, incloses en un futur fonts renovables neutres en emissions de CO₂. El 2022, Baleària va ser més ecoeficient: va navegar un 14% més de milles en totes les seues rutes disminuint un 4% la ràtio de consum de megavats hora per milla.

“La responsabilitat, la innovació, la sostenibilitat i la solvència són els nostres valors, i la generació de confiança és un dels pilars sobre els quals es fonamenta el nostre èxit, per això un any més ens hem esforçat a garantir l’excel·lència del servei que oferim”, ha exposat Utor. Així doncs, l’índex de fidelitat, tant en passatgers com en clients de càrrega, es va situar al voltant del 95% i es van assolir alts nivells de satisfacció, molt especialment entre els socis del Baleària Club, que van créixer un 54%.

A més, Utor ha destacat l’experiència digital diferenciadora que ofereix Baleària a bord i l’atenció al client, on s’ha continuat posant el focus en els assistents virtuals.

“Hem sumat esforços per incorporar polítiques de gestió del talent que ens permeten desenvolupar el potencial dels nostres més de 1.850 col·laboradors, i hem invertit quasi mig milió d’euros en la seua formació”, ha explicat Utor, que també ha destacat “el creixement d’un 36% de dones en plantilla”. Finalment, ha posat en valor que el 90% de la plantilla és indefinida, recordant que “l’estabilitat laboral és determinant per a la competitivitat i la cohesió dels equips”.

Implicació amb la societat

El flux de caixa social de la companyia es va situar en 697 milions d’euros. “Hem augmentat un 21% el valor que generem i repartim amb els nostres grups d’interés”, ha assenyalat Utor, que ha recordat que quasi el 78% dels proveïdors són locals i que més de 20.000 persones han gaudit de les exposicions programades per la Fundació Baleària. L’entitat va fer més de 400 accions i col·laboracions, entre les quals van destacar la solidaritat amb Ucraïna: com la gestió del viatge i l’allotjament de 25 refugiats familiars de tripulants ucraïnesos, la campanya interna de recollida de productes de primera necessitat i el transport gratuït de més de 150 refugiats i 125 voluntaris.