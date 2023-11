Baleària rebutja la ubicació sol·licitada per MSC per als seus creuers a València i manté paralitzada la terminal de passatgers

“El Port està reestructurant els territoris, està comptant amb el que queda buit, tota la zona on estava la drassana del Port de València (Unió Naval), ací es construiran unes infraestructures que permetran acollir tot el que significa les necessitats d’escala del grup Baleària, al costat d’una terminal de creuers pública, i alhora nosaltres hem sol·licitat atracada per a la nostra filial de ferris Grandi Navi Veloci (GNV) i per veure si som capaços de construir una terminal dedicada a atendre en exclusiva els creuers d’MSC al port”.

Així es va pronunciar dilluns el president d’MSC España, Francisco Lorente, pel que fa a la terminal de creuers que pretén habilitar en el moll Túria del port de València, just on opera actualment Baleària els seus ferris mitjançant unes instal·lacions provisionals.

No obstant això, la naviliera valenciana no està disposada a acceptar aquesta situació. Com va informar elDiario.es, el 10 de novembre de l’any passat, el consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) va aprovar el trasllat de la terminal de creuers de la seua ubicació actual, en el dic nord, allunyada, per tant, del nucli urbà, a les antigues drassanes de Boluda, al costat dels Poblats Marítims.

La construcció i l’explotació de la nova infraestructura pública es va adjudicar mitjançant una concessió de 35 anys ampliable a 50 a Baleària, associada amb Global Ports Holding (GPH) per a la gestió de creuers, amb una inversió prevista de 38 milions d’euros per part de la naviliera valenciana.

No obstant això, arran de la petició d’MSC d’una concessió per a una segona terminal de creuers, Baleària va presentar a l’APV un escrit formal per mitjà del qual s’advertia que aquest nou projecte canviava les condicions per les quals va concórrer al concurs, per la qual cosa s’han paralitzat els terminis administratius pels quals havia de presentar el projecte constructiu per a iniciar les obres de la terminal pública.

Baleària entén que l’activitat de creuers d’MSC entorpirà el flux normal dels seus ferris i que a més perdrà quota de mercat amb la competència d’una nova terminal de la naviliera més important del món, cosa que no estava prevista abans del concurs públic a què es va presentar. De fet, la idea inicial de Baleària era construir una terminal exclusiva per als seus ferris en la seua ubicació actual, però l’APV va frenar aquest pla amb l’argument que la terminal havia de ser pública, dedicada també a creuers, i s’havia de situar en les antigues drassanes, motiu pel qual es va licitar el concurs a què MSC no es va presentar. Ara, l’APV es planteja autoritzar a la multinacional el que li va negar a Baleària.

A això s’afig també que l’APV hauria tombat el projecte d’accessibilitat proposat per la naviliera valenciana, més amable i sostenible, per un altre de més dur amb vista a possibilitar un volum més gran de trens que connecten la terminal sud amb la futura terminal nord de contenidors adjudicada a una filial de la multinacional suïssa, si és que arriba a executar-se.

Davant aquesta conjuntura, l’empresa valenciana es planteja demanar al Port mantindre’s en la seua ubicació actual construint una terminal per als seus ferris i que siga MSC la que es faça càrrec de la terminal pública en les antigues drassanes d’Unión Naval.

En aquest context, la nova presidenta de l’APV, Mar Chao, haurà de decidir en les pròximes setmanes com soluciona aquesta situació tan complicada. De moment, el pròxim 27 de novembre hi ha prevista una reunió amb el director d’MSC creuers per a analitzar les opcions que hi ha quant a espais.

Demanda en el jutjat

Acció Ecologista-Agró en nom de la Comissió Ciutat-Port, va recórrer davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Comunitat Valenciana (TSJCV) contra l’adjudicació de la infraestructura a Baleària per haver-se aprovat sense els informes ambientals pertinents i va sol·licitar la suspensió cautelar del projecte, cosa que va rebutjar el jutjat.

En la seua demanda, l’organització posa en relleu que la mateixa Baleària com a adjudicatària reconeix “impactes significatius” per l’emissió de gasos dels vaixells. Per a demostrar-ho, va sol·licitar “un dictamen pericial de l’Institut d’Avaluació Ambiental i Investigació de l’Aigua (Idaea) pertanyent al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), amb l’objectiu que emeta un informe que estime l’impacte en la qualitat de l’aire del barri de Natzaret i l’entorn sud de la ciutat en contacte amb el port.

No obstant això, la secció 5 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha denegat la petició per no considerar “que puga esclarir els fets controvertits, i estima, a més, la seua no necessitat, seguint criteris d’eficàcia processal, a la vista de la resta dels mitjans probatoris proposats i admesos”.