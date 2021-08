Bretxa digital valenciana: el 33% de la població és analfabeta en Internet

Un informe del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana alerta que la pandèmia ha posat de manifest una bretxa digital d’accés i ús a Internet. La bretxa digital que recull l’estudi es relaciona amb els nivells de renda i la grandària dels municipis; les llars més pobres i els residents en municipis més menuts registren menys ús de les noves tecnologies i d’accés a un ordinador.

Segons l’organisme, el 33% dels valencians no tenen competències en l’ús d’Internet, una qüestió de rellevància en el context de la pandèmia, que ha forçat el teletreball i la comunicació a través de canals digitals, però també amb vista al futur laboral i de l’Administració, que exigeix aquestes habilitats per a multitud de tràmits. El 9,45% dels usuaris d’Internet valencians tenen problemes per a fer tràmits electrònics, recull. Entre les causes apuntades, el 56,2% afirmen que ho va tramitar per Internet una altra persona en nom seu –gestor o coneguts–, el 34,9% per falta d’habilitats o coneixements i el 33,8% per no disposar o tindre problemes de signatura o certificat electrònic. Les competències digitals van més enllà de les compres en línia i l’emplenament de formularis i inclouen la perspectiva de la ciberseguretat o de la protecció dels drets en xarxa.

L’informe reconeix que la Comunitat Valenciana va millorar en quasi tots els indicadors de les TIC en les llars, encara que alerta que la pandèmia “deixa al descobert bretxes digitals d’accés, ús i qualitat d’ús” unes bretxes “que s’han de solucionar, perquè la transformació digital serà fonamental en la recuperació i el desenvolupament econòmic i social” del territori. El CES observa que hi ha un nombre important de llars sense accés a ordinadors, i també que l’accés a Internet augmenta com més gran és la dimensió dels municipis i disminueix en famílies amb les rendes més baixes. De les dades es constata que a menys nivell d’estudis més baix és l’ús d’Internet, i també que, de la franja d’edat de 16 a 74 anys, només el 40% dels homes i un 55,8% de dones sense estudis fan ús d’Internet”.

Des de la declaració de l’estat d’alarma al març del 2020, i el confinament domiciliari, les persones que teletreballen almenys ocasionalment des de casa van augmentar en un 133,3% en el segon trimestre del 2020, i van arribar a un rècord històric, ja que van superar els 3,5 milions de persones. En el quart trimestre de l’any 2020, la xifra de teletreballadors era de 2,88 milions en el total d’Espanya, xifra que suposa un increment interanual del 75,45%, indica l’estudi, inclòs en la memòria anual del comité.

Quant a la perspectiva de gènere, davant l’increment del teletreball es constata un augment exponencial del 71,40% de dones que s’acullen a aquesta fórmula en relació amb el 2019, davant del 28,70% en els homes. Per això, el comité veu necessari “que s’articulen mesures de contrapés perquè el teletreball no siga considerat una mesura de conciliació”, atesa la diferència per sexes.