La Brigada d’Informació deté quatre activistes i en busca cinc més per les protestes contra Metrovacesa a Benimaclet

La Brigada Provincial d’Informació de la Policia Nacional ha detingut en els últims dies quatre activistes i en busca cinc més arran d’una denúncia de Metrovacesa per la manifestació del 2 de juny passat en què les tanques dels solars propietat de la promotora en el barri de Benimaclet de València van acabar tirades per terra. Els activistes estan acusats dels presumptes delictes de danys i desordres públics, segons han confirmat a elDiario.es fonts jurídiques de la defensa.

L’entitat veïnal Cuidem Benimaclet ha convocat una roda de premsa dimarts en el barri per denunciar les detencions i l’“assetjament telefònic” als manifestants que van participar en la marxa i fins i tot als seus familiars. Més d’un centenar de veïns han acompanyat dos portaveus de l’entitat ciutadana i la lletrada dels detinguts en la roda de premsa convocada en la plaça de Benimaclet, en ple cor del barri.

L’advocada d’Alerta Solidària ha explicat que els investigadors de la Brigada d’Informació han telefonat a les nou persones a qui s’ha obert un procediment penal per instar-los a personar-se en la comissaria de Sapadors de València. Tres persones contactades telefònicament van acudir a la comissaria, van ser detingudes i van quedar en llibertat. Una quarta persona va ser arrestada dilluns.

La lletrada ha denunciat que les detencions tenen una “intencionalitat política i intimidatòria” i ha assegurat que l’última persona detinguda, en eixir del seu centre de treball, va patir “humiliacions, va ser obligada a despullar-se i a fer flexions” en la comissaria.

Durant la manifestació del 2 de juny passat, convocada en protesta pel tancament de les parcel·les propietat de la promotora, principal propietària dels terrenys de l’agrupació d’interés urbanístic del sector de Benimaclet, alguns activistes van procedir a tirar a terra les tanques metàl·liques.

L’entitat veïnal ha denunciat que la promotora ha sol·licitat el desnonament dels horts urbans particulars situats a tocar de la ronda nord i que Metrovacesa “carrega també per la via judicial contra una alqueria històrica” habitada. “Metrovacesa està coaccionant tot un barri amb les mesures de tancament de parcel·les i la prohibició de l’ús comunitari que se’ls estava donant, especialment l’aparcament per als veïns i els horts urbans”, ha declarat una portaveu de Cuidem Benimaclet.

Els activistes contra l’actuació urbanística consideren que els últims moviments de la promotora pretenen “pressionar l’ajuntament perquè accepte el projecte”. L’entitat ha recordat que l’empresa no té llicència de parcel·lació, ni la condició d’agent urbanitzador.