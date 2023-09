Es busca finançament privat per a exhumar a les víctimes del franquisme: no és una “prioritat” per al PP de Castelló

El Grup per la revolta de la Memòria Històrica de Castelló ha decidit impulsar directament les faenes d’excavació i exhumació de les víctimes del franquisme a la província de Castelló davant la decisió de la Diputació de no signar el conveni que possibilitava la realització d’aquestes tasques. Per a fer-ho possible, i davant el perjudici humà que la decisió de la institució provincial, en mans del Partit Popular, ha suposat per a les famílies que “ja esperen molt de temps aquest moment”, ha posat en marxa una campanya d’aportacions solidàries per a poder sufragar aquestes tasques de recuperació de la memòria.

La setmana passada el Grup de Recerca va haver de paralitzar les tasques de recuperació dels cossos dels jornalers José Belloti Palmer, Manuel Canos Arnau, de l’agricultor Amadeo Martí Vila i del comerciant Esteban Alavés Millán entre els termes de Moncofa i Nules davant la falta de fons després que la institució provincial que dirigeix la popular Marta Barrachina tallara la línia d’ajudes a aquesta mena de faenes. Aquests quatre veïns de Moncofa van ser assassinats el 29 de març de 1939 per falangistes d’aquesta localitat castellonenca i fins fa uns dies estaven desenvolupant-se en la zona tasques de localització, excavació, exhumació i identificació de les restes d’aquestes quatre persones, afusellades extrajudicialment.

Barrachina responia a les interpel·lacions dels grups de l’oposició (PSPV i Compromís) en el ple de la Diputació de Castelló, en què li van preguntar si pensava continuar amb les faenes d’exhumació de les víctimes del franquisme, i concretament pel cas dels quatre treballadors ajusticiats i enterrats en una fossa comuna en la localitat de la comarca de la Plana Baixa durant els últims mesos de la Guerra Civil: “Com ja vaig dir quan vaig prendre possessió del càrrec, primer són les coses urgents per a les persones i després van la resta de polítiques”. I sobre el tema de les fosses, la dirigent popular es va mostrar contundent en assegurar que la Diputació “no té cap competència en memòria històrica i no és una prioritat per a aquest equip de govern”.

El PSPV es compromet a buscar fórmules per a finançar les faenes

Davant aquesta decisió de la Diputació de Castelló, el secretari general provincial del PSPV, Samuel Falomir, s’ha compromés amb el Grup per a la revolta de la Memòria Històrica a buscar la fórmula per a garantir el finançament públic de les campanyes d’exhumacions de víctimes del franquisme que tenen actives i programades a la província. El PSPV dona així la seua mà als col·lectius per a la memòria democràtica davant les “amenaces dels governs del PP” de suprimir definitivament qualsevol mena de col·laboració per a “reparar la dignitat de les persones assassinades per la dictadura d’extrema dreta”. Ara com ara, explica Falomir, els nous governs de la Generalitat i la Diputació “han assumit les tesis de Vox i han eliminat les àrees dedicades a la recuperació dels cossos dels represaliats per haver lluitat per la llibertat del país, tota una declaració d’intencions”.

Els socialistes consideren que la memòria democràtica “és la millor eina per a frenar l’auge del feixisme i per a construir una societat democràtica, lliure i justa” i és per això que per al 2024 “buscarem la fórmula per a finançar les campanyes des de les institucions on governem els i les socialistes. Hui dia encara hi ha persones que busquen els seus éssers estimats i l’omissió de l’acompanyament des de les institucions a les víctimes és una falta de respecte cap a ells”. “Les institucions no poden deixar soles les víctimes. No podem arribar més tard del que ja arribem perquè el temps s’acaba, hem de tornar les restes de les víctimes a les seues famílies perquè s’acomiaden de manera digna i es tanquen ferides definitivament abans que els seus descendents ens deixen amb la pena de no poder dir-los adeu”, insistia el dirigent provincial del PSPV a Castelló.

Samuel Falomir apel·la als governs de la Generalitat i la Diputació perquè respecten les víctimes del franquisme, ja que, “si mires cap a un altre lloc o poses pals a les rodes a la dignificació dels que ho van donar tot per la democràcia i la llibertat, no et pots considerar demòcrata de cap manera”. En aquest sentit, lamenta les paraules de la presidenta de la Diputació, la popular Marta Barrachina, en l’últim ple de la corporació en què menysprea el dolor de les víctimes i les abandona en el seu desig d’enterrar dignament els seus pares, germans o familiars. “És escandalós que un mes després de sol·licitar una reunió amb l’equip de govern ni tan sols se’ls haja contestat a la petició”.

En aquest context, Samuel Falomir reivindica la gestió duta a terme, la legislatura passada, pel president José Martí i la diputada Tania Baños al capdavant de l’Àrea de Memòria Històrica “perquè ningú esborrara de la història milers de persones innocents” i el fet que durant l’anterior mandat s’aconseguira recuperar les restes de més de 200 persones “assassinades per la dictadura feixista que ara, per fi, descansen de manera digna i en pau”.