Es busquen donants i mecenes per a finançar els 3,5 milions d’euros que requereix la restauració de l’església dels jesuïtes de València

La primera fase de les intervencions a l’església dels jesuïtes de València, que va començar al maig del 2020 i estava orientada a solucionar els principals problemes de l’edifici, ha acabat. Es tracta d’unes actuacions que han permés restaurar terrasses col·laterals, la coberta principal del temple i recuperar les pintures de la nau col·lateral est, entre altres accions.

El projecte de restauració està ara a l’espera del començament de la fase d’intervenció següent, en què s’alçaran els rajols hidràulics per instal·lar-hi sòl radiant en tota la nau principal. Aquest sistema de climatització “oferirà més comoditat al públic dels diferents esdeveniments, culturals o de culte, que acollirà l’edifici”. La nova instal·lació, expliquen, es cobrirà amb els rajols originals, que només seran substituïts, en cas de trencament, per uns altres d’idèntics.

Les faenes del sòl tenen un termini aproximat de huit mesos, però, segons comenten, l’execució dependrà del finançament disponible per a posar-los en marxa. El cost total de l’obra s’ha calculat en uns 3.500.000 euros, una quantitat que es busca cobrir amb l’aportació de donants, mecenes o patrocinis.

Troballes durant la primera fase de la restauració

La primera fase de la restauració d’aquesta església d’estil neobizantí, que està situada en l’antic Col·legi de Sant Josep, també ha servit per a posar al descobert algunes troballes, com l’emplaçament de l’antiga escala d’accés al cor. La nau col·lateral est “ha recuperat l’esplendor original de l’any 1916, data en què va acabar la construcció”. Les pintures dels murs i els arcs “tornen a enlluernar el visitant, així com les capelles restaurades d’aquest costat del temple”.

La pandèmia de la COVID-19 ha obligat a prendre nombroses mesures de prevenció, “encara que els terminis d’execució s’han respectat”, assenyala Xavier Laumain, arquitecte autor del projecte de restauració i director dels treballs. La finalització de la fase d’urgència ha permés reprendre l’activitat en el temple.

Les faenes efectuades han trobat dos elements inesperats. Després d’alçar els forjats de les terrasses es va destapar la decoració original de l’antic col·lateral. A més, es va localitzar l’emplaçament de la primera escala d’accés al cor. Aquests descobriments “obrin una nova finestra a la història del monument”, considera Laumain.