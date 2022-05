“Caja”: el fitxer amb els “diners en efectiu” per a campanyes del PP que l’UCO va haver de desxifrar en el cas Taula

La jugada li ha eixit malament al lletrat d’un dels empresaris acusats en el cas Taula. Té formació en comptabilitat?, li ha preguntat al joveníssim agent de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que declarava com a testimoni perit en la desena sessió del judici per la peça J del cas Taula. Un grau, dos màsters, postgraus i formació interna de l’institut armat, ha respost l’investigador. Pregunta següent.

Els advocats de les defenses han intentat, sense èxit, que aflorara alguna contradicció, error o distracció per part dels encarregats de les perquisicions de la peça separada J del cas Taula sobre el finançament de tres campanyes electorals del PP per part d’una empresa pantalla de Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners. “Són molt bons”, reconeixia un dels penalistes a l’eixida de la sessió.

Alfredo Rodríguez del Blanco, l’advocat de l’empresari Rafael García Barat, durant un llarguíssim interrogatori als dos agents de l’UCO, ha protagonitzat diverses picabaralles amb la magistrada de la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València que presideix el tribunal. “Està tremendament contestat el que pregunta”; “Estem reiterant moltíssim”; “Evite fer els comentaris, li ho dic des de l’inici de la sessió”; “No discutisca, formule preguntes”; “Ho ha explicat fins a l’avorriment”. Són alguns dels nombrosos advertiments de la magistrada al lletrat.

—Estan tractant d’explicar-li-ho, però a vosté no li agrada el que contesten— li advertia la presidenta del tribunal.

—Pregunta següent —continuava el jove lletrat amb gest seriós.

—Això és.

En un ambient soporífer, amb els lletrats capcots i algun fins i tot descansant la vista per moments, els agents de l’UCO han desgranat com van estirar el fil de la facturació de les empreses de Marcos Benavent i dels seus testaferros. El fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, ha demanat que s’escoltara en la sala un dels àudios que va aportar l’exsogre del ionqui dels diners i que van servir per a armar el cas Taula. Mentre s’escoltava la conversa gravada per Benavent amb la difunta edil popular María José Alcón, l’acusat es regirava en el seu racó de la banqueta amb gestos nerviosos.

L’empresa Thematica Events SL, una firma pantalla del ionqui dels diners “per a adquirir contractes”, va facturar amb la Fundació Jaume II el Just mentre Benavent estava destinat en l’entitat creada per Francisco Camps per brindar al poble valencià un centre espiritual (453.000 euros el 2005; 885.000 el 2006, i 447.000 euros el 2007). En la seua primera destinació com a “recaptador” va arramblar amb unes comissions del “2% o 3%, segons van explicar altres agents de l’UCO en la sessió anterior del judici. Quan Marcos Benavent va ser nomenat gerent d’Imelsa, la seua empresa pantalla va passar a facturar a l’empresa pública de la Diputació de València (291.000 euros el 2008). Una empresa, dues destinacions.

L’acusat, durant la llarga fase de col·laboració amb l’UCO i amb la Fiscalia Anticorrupció, va contar que Thematica Events SL va fer actes electorals per a la campanya municipal a Montcada de Juan José Medina, llavors número dos d’Alfonso Rus en la Diputació de València. En un dels àudios reproduïts en la sala se sent: “Acaben de fer un bolo a Madrid amb Ana Botella de puta mare”.

Medina, segons va relatar el ionqui dels diners, “s’havia negat a pagar” i, finalment, es va haver d’abonar la despesa per part d’Imelsa, empresa pública de la institució provincial epicentre del saqueig del cas Taula. A més dels tríptics de la campanya municipal del PP, la firma va assumir les despeses pels 50 quilos de caramels amb el logotip del PP i insercions publicitàries en els diaris Levante-EMV i Las Provincias.

Els agents de l’UCO van localitzar en els registres del cas Taula un fitxer d’Excel amb el títol “Caja” i amb una contrasenya. “El fitxer estava xifrat i vam haver de trencar la contrasenya”, ha dit un dels agents. El document ressenyava l’“eixida de diners en efectiu” per a abonar la campanya, incloent-hi “taxis, xòfer” i fins i tot el “paper higiènic”.

La mecànica es va reproduir en una campanya a Vilamarxant i en les eleccions generals de l’any següent. “Es paga a través de sobrecostos i factures simulades a Imelsa”, ha explicat l’instructor de l’informe de l’UCO, que ha destacat el paper “important” de Marcos Benavent pel fet de ser gerent d’Imelsa i tindre el 40% de les participacions de l’empresa Thematica Events SL.

“El PP no va abonar aquestes faenes i tampoc les va declarar al Tribunal de Comptes”, ha postil·lat el guàrdia civil. A més, els agents han relatat que Benavent va confessar en les seues declaracions inicials que “li agradava la zona de Xàbia i vol adquirir-hi un apartament”, per la qual cosa es fa amb la firma Berceo Mantenimientos SL, amb el presumpte testaferro Jaime José Úbeda com a home de palla. Amb els fons de Thematica Events SL paga 192.000 euros per l’apartament, comprat a un empresari del grup mediàtic que va crear Eduardo Zaplana, i 15.263 euros més per la plaça d’aparcament associada a l’habitatge.

Tots els diners provenen de la firma que facturava a Imelsa i es vehicula a través de Berceo Mantenimientos, una societat sense cap treballador ni molt menys activitat real. La mercantil abonava una mena de nòmina al testaferro penedit José Estarlich a pesar que no estava donat d’alta en la Seguretat Social. “Rep diners per prestar-se a donar el seu nom perquè Marcos Benavent no figure en la factura”, ha explicat un dels agents de l’UCO.

“Són dades objectives, no elucubracions”, ha etzibat un dels agents de l’UCO a l’entusiasta lletrat Alfredo Rodríguez del Blanco. Després de quasi cinc hores de declaració, els agents han guardat la documentació que portaven i han pogut abandonar la sala. Cap dels lletrats de les defenses ha pogut pillar-los amb el peu canviat. Fins i tot l’advocat del PP, Jorge Carbó, s’ha acostat a saludar-los amigablement al final de la sessió.