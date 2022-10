Calendari laboral 2023: quins dies seran festius a la Comunitat Valenciana l’any vinent i com cauen

El Ple del Consell aprovava divendres el decret pel qual es regula el calendari laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2023.

El Consell ha pres com a criteri bàsic el respecte a les festes que més tradició tenen en el conjunt del territori valencià, “afavorint, així mateix, que el gaudi d’aquestes festes no supose un perjudici per a l’activitat econòmica de la Comunitat Valenciana, sinó, al contrari, beneficie la competitivitat del conjunt de les empreses valencianes i repercutisca de manera positiva en l’ocupació”, explicaven des del Consell.

Es declaren, dins de l’àmbit territorial valencià per a l’any 2023, dies inhàbils a efectes laborals, retribuïts i no recuperables, les dates següents: 6 de gener, dia de Reis; 7 d’abril, Divendres Sant; 10 d’abril, dilluns de Pasqua; 1 de maig, Dia dels Treballadors; 24 de juny, Sant Joan; 15 d’agost, Assumpció de la Mare de Déu; 9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana; 12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya; 1 de novembre, Tots els Sants; 6 de desembre, Dia de la Constitució; 8 de desembre, la Puríssima; i 25 de desembre, Nadal.

Amb aquest decret es fa possible el gaudi de les dotze festes laborals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Així mateix, aquest calendari es completarà per les corporacions locals, a qui correspon determinar dues festes de caràcter local. Per exemple, el dia de Sant Vicent Ferrer, festiu en moltes localitats de la província de València, se celebra el segon dilluns de Pasqua (17 d’abril); el dia de Sant Vicent Màrtir, 22 de gener, és festiu local a la ciutat de València, però l’any vinent cau en diumenge, igual que passa amb el dia de Sant Josep (19 de març). El 2023, les festes de la Magdalena, a Castelló, coincideixen amb les Falles i se celebraran entre l’11 i el 19 de març. A Alacant, la festivitat de la Santa Faç serà el divendres 5 de maig. La jornada que no serà festiva autonòmica l’any vinent és el Dijous Sant (6 d’abril).

El calendari laboral ha sigut sotmés a informe previ del Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions Laborals i la Negociació Col·lectiva de la Comunitat Valenciana.