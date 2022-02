Calma tensa entre els treballadors de Ford Almussafes: “Ningú dubta que continuarem fabricant, encara que a costa de retallades com el 2007”

“Jo no veig la gent amb por que puga tancar la factoria, però clar, vulgues o no, sempre és una possibilitat que està ací. Encara que insistisc que la plantilla, pel que fa al futur de la planta, està molt tranquil·la. Estem convençuts que faena no ens faltarà, però és evident que per alguna banda ens retallaran”. Així descriu I. P., treballador amb 20 anys d’experiència en la factoria Ford d’Almussafes, l’ambient que es respira en la planta davant la situació d’incertesa creada per l’elecció que ha de fer la companyia entre València i Saarlouis (Alemanya) per a la fabricació dels seus dos models elèctrics, una decisió que la multinacional anunciarà el mes de juny en la seua seu de Detroit i que equival a garantir el futur de la fàbrica seleccionada.

En l’actualitat, la planta de Ford a Almussafes té una plantilla d’uns 6.000 empleats i dona faena de manera indirecta a unes 30.000 persones d’empreses vinculades al sector i proveïdores. Per a abordar aquesta situació, la direcció de Ford Almussafes va crear una comissió negociadora amb el comité d’empresa amb l’objectiu d’aconseguir un nou acord laboral que, segons l’empresa, millore la competitivitat i la productivitat de la planta valenciana i la seua posició davant la decisió imminent de la marca.

En concret, la direcció de l’empresa va plantejar una baixada de salaris del 10%, reduir les vacances en una setmana i ampliar 30 minuts cada torn de treball, una proposta rebutjada per tots els sindicats.

UGT, sindicat majoritari, va viatjar dimarts passat 25 de gener a la seu de Ford Europa a Colònia (Alemanya) i va fer una contraproposta basada en una congelació salarial per als pròxims quatre o cinc anys, sempre que es recupere més tard la senda de les pujades salarials d’acord amb l’IPC. A més, els ugetistes es van mostrar disposats a parlar de mesures de flexibilitat laboral, de teletreball i retribució flexible, tot això condicionat a l’adjudicació dels vehicles elèctrics, per la qual cosa les mesures no entrarien en vigor fins a l’any 2025. L’endemà passat, el dijous 27 es va anunciar un principi d’acord, si bé encara no se n’han donat els detalls, pretesament per no donar pistes a la planta de Saarlouis, immersa en el mateix procés.

En aquest context, els empleats consultats es mostren relativament tranquils, encara que amb la tensió lògica davant la futura decisió i les seues conseqüències. Saben que hauran d’estrényer-se el cinturó en els pròxims anys, encara que no fins a quin punt. Els treballadors entrevistats prefereixen no revelar al 100% la seua identitat.

“Des de dins es veu molt diferent, Ford España és la planta amb més beneficis d’Europa i no deixaran de continuar fabricant, una altra cosa és que venim d’una crisi per la pandèmia que a Ford li ha vingut molt bé per a intentar implementar ara algunes retallades en drets socials i laborals”, diu J. G. “Ja ho va fer el 2007 amb l’altra gran crisi i, al final, van continuar fabricant; per això quant al futur ningú dubta que continuarem fabricant com sempre. Quan se signe alguna retallada de salari i jornada de treball, vindrà faena per a temps”.

Segons C. R., “en la fàbrica se senten majoritàriament dues versions”, una dels que hi treballen més de 10 anys i una altra dels que, com ell, hi estan menys temps: “Els més majors et diuen que està tot pactat per a futurs models i que només volen més i més ajustos, com sempre, i els que tenim menys experiència tenim més incertesa per la viabilitat de la fàbrica i el seu futur. Fins que no es concreten mesures, tot està en l’aire”.

Durant les negociacions, UGT va recordar que Ford ha executat més de 12.000 acomiadaments a Europa en els últims tres anys a conseqüència de la reducció del volum de negoci, per la qual cosa la dimensió que tindrà en el futur Ford Europa està en qüestió i la planta valenciana ha de posicionar-se. Segons l’organització sindical, dels cinc models que fabrica actualment Almussafes (Mondeo, Transit, S-Max, Galaxy i Kuga) en dos anys tan sols podria quedar el Kuga, cosa que deixaria la planta valenciana en una situació complicada si no s’aconsegueix la fabricació dels models elèctrics.

No obstant això, des d’Intersindical Valenciana, segon sindicat en representació, afirmen que la negociació obeeix a una estratègia de l’empresa, ja que “la història diu que cada vegada que han d’adjudicar nous models han tractat de fer por sobre el futur de la planta per retallar drets”.

La Generalitat Valenciana ha aportat 161 milions des del 2012

El Govern valencià ha inclòs una injecció econòmica de 13,2 milions d’euros en els seus pressupostos per a aquest exercici en favor de Ford. Des de l’any 2012, la Generalitat Valenciana ha injectat a la multinacional un total de 161,6 milions d’euros. L’any 2019 va ser amb diferència el rècord pel que fa a la quantitat aportada per l’Administració autonòmica, amb un total de 27,3 milions d’euros.

Després de l’acord anunciat per UGT, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, es va mostrar confiat que la planta valenciana aspire a fabricar els models elèctrics de la firma i assegure així la càrrega de treball durant els pròxims anys, i va destacar les possibilitats de la factoria d’Almussafes “perquè és la més competitiva que hi ha de Ford a Europa”, encara que va dir que “cal respectar les decisions de l’empresa”.