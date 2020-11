La campanya ciutadana per a frenar la polèmica ampliació del port de València recull 1.000 adhesions en 12 dies

Sota el lema ‘Menys port, més València’, la Comissió Ciutat-Port, integrada per col·lectius veïnals i ecologistes, va iniciar el 30 d’octubre passat una campanya amb l’objectiu de sensibilitzar i sumar voluntats en defensa del territori i contra l’ampliació i l’expansió del port de València.

L’entitat fa mesos que denuncia que el pla d’ampliació del port de València, que preveu una inversió pública directa de 400 milions d’euros, no és coherent amb els principis de sostenibilitat econòmica ni amb la declaració d’emergència climàtica de les administracions, tant estatal com autonòmica, i més en l’escenari de forta incertesa econòmica i social que ha evidenciat la COVID-19.

Segons explica José Trasancos, un dels portaveus de la Comissió, només en 12 dies s’han aconseguit prop de 1.000 adhesions, tal com ve reflectit en la pàgina web en què s’ha penjat el manifest i el formulari de suport.

Trasancos comenta que la idea de la plataforma en els pròxims dies és presentar la campanya i el manifest a entitats públiques com la Universitat de València o el Consell Valencià de Cultura per aconseguir el seu suport, a més de recaptar la signatura tant de particulars com de personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit cultural, científic o polític: “Si la pandèmia ho permet, instal·larem entre 40 i 50 taules petitòries per tota la ciutat per aconseguir suports i intensificarem les xarrades informatives en els barris per donar a conéixer un projecte que no té ni cap ni peus i que no respon a l’interés general, sinó al particular de la naviliera MSC”.

A més, el portaveu de la Comissió afirma que volen portar el debat tant a les Corts com al Congrés dels Diputats a través de diferents partits com Compromís o Més País mitjançant una proposició no de llei. Segons explica, “la idea és que els partits s’hi posicionen i això pot ser un torpede de flotació al Govern, ja que parla molt de canvi climàtic, però la realitat és una altra, com es veu en l’ampliació del port de València, que requereix un debat ampli que no ha existit”.

Trasancos avança que sol·licitaran una reunió amb el president de Ports de l’Estat i denuncia que l’Autoritat Portuària de València (APV) ha denegat l’avantprojecte que ha remés a l’entitat estatal, sobre la base del qual ha de dictaminar si l’ampliació requereix d’una altra declaració d’impacte ambiental (DIA).

“Nosaltres ens oposem a l’ampliació amb DIA o sense per tot el que implica, per exemple, l’accés nord o l’ampliació de l’accés sud per a donar cabuda a 12.000 camions, el doble dels que entren ara, o l’ampliació de plataformes ferroviàries”, afirma.

Tal com ha informat elDiario.es, les entitats veïnals de les platges del sud de València, així com la Federació d’Associacions Veïnals, s’han posicionat en contra de l’ampliació per la seua afecció en la costa de Pinedo, el Saler o el Perellonet, així com a l’Albufera.

L’alcalde de València, Joan Ribó, va reconéixer dimecres que les platges del sud han experimentat una reculada evident per les diferents ampliacions del port de València, “encara que també per altres factors, com el canvi climàtic, que va elevant a poc a poc el nivell de la mar”, i va recordar que l’Ajuntament ha sol·licitat la tramitació d’una DIA que avalue les possibles afeccions de l’ampliació.