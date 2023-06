La campanya de Compromís-Sumar: actes menuts, un míting amb Yolanda Díaz i èmfasi en les polítiques de treball

La campanya de Compromís-Sumar comença a esbossar-se. A falta de l’agenda concreta de la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, la candidatura unitària d’esquerres començarà la ruta municipalista per treballar les seues proposades “porta a porta”. La plataforma preveu una campanya d’actes menuts en totes les comarques valencianes, en clau de proximitat i fugint de la massificació en ple estiu.

L’acte central el protagonitzarà la candidata a la presidència del Govern i serà a València, si bé encara no s’ha concretat l’espai. La campanya serà condicionada per la calor estival, que porta a buscar llocs climatitzats o amb ombratge i a fugir de les hores de màxima exposició al sol, una qüestió difícil de conciliar amb els horaris racionals. Els dirigents hauran d’ajustar les agendes per ser coherents amb les seues propostes de conciliació i no socarrar la militància.

La racionalització dels horaris, els usos del temps i la convivència entre el laboral i el familiar seran un dels eixos de la campanya de Compromís-Sumar, que en els seus espais de govern ha impulsat mesures com la setmana laboral de 4 dies o 32 hores sense reducció salarial i l’equiparació dels permisos de paternitat i maternitat. Els caps de llista de Compromís-Sumar al Congrés per València Àgueda Micó, Alberto Ibáñez i Nahuel González, han defensat dimarts que és fonamental “alliberar temps per a la vida”, ja que creuen que és el moment d’“apostar decididament” per un nou model laboral –l’actual té un segle–, juntament amb mesures com tancar els centres comercials els diumenges i els dissabtes a la vesprada durant l’estiu, avançar l’edat de jubilació o racionalitzar els “horaris de serveis públics i mitjans de comunicació”. Es tracta de “recuperar temps per cuidar-nos i per cuidar”, han apuntat els candidats, que insisteixen: “No hi ha família sense temps per a conviure”.

En aquest sentit, la plataforma tractarà de traure el màxim partit a la figura de Yolanda Díaz com a ministra de Treball. “No podem dir-ho més fort: tenim a una candidata a la Presidència que ha sigut la ministra de Treball que més drets laborals ha donat al poble valencià”, ha asseverat Nahuel González, que procedeix d’Esquerra Unida, que ha remarcat que “Sumar és la garantia de les llibertats de millora de les condicions per a la classe treballadora”.

Els tres representants subratllen que la seua candidatura simbolitza “la dignitat de la majoria valenciana contra l’odi que la dreta i la ultradreta volen portar a les institucions”. “Necessitem una veu valenciana potent en el Congrés”, han reivindicat, i han garantit que afronten les eleccions com una “ofensiva” contra l’onada reaccionària.

“El millor antídot contra el PP i Vox és un govern en què Compromís siga la veu valenciana i Sumar aporte i impulse polítiques transformadores”, ha declarat la número u per València, Àgueda Micó (Compromís), mentre que el número dos, el també valencianista Alberto Ibáñez, ha reivindicat el paper de l’aliança per “no tornar a la foscor que representa l’extrema dreta i el dolor que suposa el bipartidisme”.

En matèria econòmica i d’infraestructures, els candidats s’han compromés a defensar les inversions i el finançament autonòmic, així com a millorar el servei de Rodalies i “lluitar” contra l’ampliació del port de València o les macroplantes solars descontrolades. Altres dels seus objectius són representar la unitat del poble valencià en matèria de sostenibilitat o contra els incendis forestals, a més de ser “garantia de reparació i llibertat”, davant la intenció de l’executiu valencià de PP-Vox d’eliminar la Conselleria de Transparència i Qualitat Demo

cràtica.