Camps contracta una agència de comunicació d’un processat per estafa del PP per a llavar la seua imatge

Francisco Camps fa mesos que fa menció de tornar a l’escenari polític valencià. Pas a pas, per a espant de la direcció actual del PP, Camps dissenya una llavada d’imatge mentre arrossega una causa judicial pendent. L’últim episodi ha sigut la creació d’una pàgina web, encara en construcció, encarregada a una agència especialitzada en comunicació política i institucional de dos joves publicistes. “Des d’ací respondré les vostres preguntes i us parlaré de l’actualitat política i social”, assenyala el nou web de Camps.

L’agència Martínez March depén de l’empresa Tfs-Inmo-Grup SL, dedicada a les assegurances, que pertany a María Carmen Lutgarda Gavira Villena, que deté la meitat de l’accionariat i va anar en les llistes municipals del PP per a l’Ajuntament de València el 2015 (quasi tots els candidats d’aquella llista van acabar investigats en la peça del cas Taula sobre el barrufeig).

Segons les dades consultades per elDiario.es en el Registre Mercantil, l’apoderat de la societat és Miguel Gallego Blanca, un exregidor popular a Montcada processat per estafa i prevaricació juntament amb l’imputat en el cas Taula Juan José Medina, exalcalde de la localitat i número dos d’Alfonso Rus en la Diputació de València, per haver hipotecar sis parcel·les municipals després d’haver-les venudes.

El gerent de la mercantil municipal llavors Promoción Económica de Moncada SA (Pemsa), José Ignacio Orero Lillo, també processat per estafa, va vendre les parcel·les en nom de l’entitat seguint les instruccions de Medina i de l’exregidor d’Hisenda, Miguel Gallego, apoderat de Tfs-Inmo-Grup SL. El seu germà, Serafín Gallego Blanca, deté el 25% de l’accionariat de l’empresa.

L’objecte social de la societat ha anat evolucionant des de la compravenda de vehicles fins a les assegurances. Fa quatre anys, la societat va canviar l’objecte social per incloure-hi els “lliuraments, adquisicions intracomunitàries i importacions d’or d’inversió, plata, coure i altres metalls preciosos, pedres precioses, matèries primeres, obres d’art, divises i commodities”.

La firma és la titular de l’agència de comunicació i té el domicili social a Montcada. Raquel Martínez, publicista i publicitària, i Pau March, format a València i Madrid, són els dos joves al capdavant de l’agència que ha dissenyat la pàgina web de l’expresident valencià, que ha passat a la història com el cap de files del govern autonòmic amb més càrrecs condemnats o empresonats per corrupció. Tots dos joves van fer una entrevista a l’expresident valencià en Twitch en què el presentaven com un dels primers polítics valencians que se sumen a la nova plataforma (abans ho van fer el socialista Manolo Mata o el síndic de Compromís Fran Ferri).

“Hem de dir que és un dels primers polítics valencians que s’ha sumat a la tendència de Twitch de manera molt valenta”, afirmava Raquel Martínez en la presentació de l’entrevista, durant la qual Camps va reafirmar la seua “il·lusió” per tornar a la primera línia política. Sobre la seua candidatura a l’alcaldia de València, l’expresident de la Generalitat va declarar: “A mi no m’importaria, però depén del partit”. Durant l’entrevista, Camps va reivindicar l’esperit de la refundació d’Aznar i la figura de l’alcaldessa difunta Rita Barberá, la seua màxima referència política i personal.

L’expresident de la Generalitat Valenciana, absolt per un jurat popular de la causa dels vestits del cas Gürtel, ha plantejat la seua nova pàgina web com una mena d’oficina per a contestar preguntes i atendre propostes i reflexions. El web, no obstant això, encara està en fase de construcció. Des dels seus primers intents de retorn a la primera línia de la política valenciana, Camps ha destacat amb l’ús de les xarxes socials, especialment en Twitter (on es presenta com a “militant del PP des del 1982”). El seu compte d’Instagram inclou una trentena de fotografies de la seua època de president, a manera d’àlbum de records.