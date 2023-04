El cap de Ribera Salud es querella contra Mónica Oltra per vincular-lo en ‘Salvados’ a una “cacera política” per a la seua dimissió

Alberto de Rosa, president de Ribera Salud, el grup empresarial convertit en vaixell almirall de la sanitat privatitzada pel PP valencià, s’ha querellat contra Mónica Oltra, ex-vicepresidenta autonòmica, per les seues declaracions en una entrevista en el programa Salvados de la Sexta emés l’11 de desembre passat. Oltra, que va dimitir arran de la seua imputació per la gestió de la Conselleria d’Igualtat dels abusos del seu exmarit a una menor tutelada per la Generalitat Valenciana, va reiterar en l’entrevista que ha sigut víctima d’una “cacera política”, en què va incloure Alberto de Rosa, responsable del grup Ribera Salud i exconseller del Govern de Francisco Camps.

L’escrit de sol·licitud per a la celebració d’un acte de conciliació, el pas previ a la interposició de la querella per un presumpte delicte de calúmnies i injúries amb publicitat, sosté que Oltra “va expressar de manera pública” una “acusació falsa” contra Alberto de Rosa, del qual deia que forma part de l’“extrema dreta”.

El cap de Ribera Salud considera que la dirigent de Compromís, actualment retirada de la primera fila política, el va acusar d’“haver contribuït a l’oferiment d’obsequis” a la menor que va patir abusos del seu exmarit “amb la finalitat de viciar el seu relat”. Si fora certa aquesta afirmació, recorda l’escrit, podria “ser constitutiva d’un il·lícit penal”.

La sol·licitud per a la celebració de l’acte de conciliació, signat per Pablo Delgado –el lletrat que representa l’expresident valencià Francisco Camps en el judici pel cas Gürtel en l’Audiència Nacional i l’acusació popular en la causa que va provocar la dimissió de l’ex-vicepresidenta– transcriu els esments d’Oltra a Alberto de Rosa durant l’entrevista.

Quan el periodista li pregunta pel rerefons de la tesi del pretés lawfare de l’extrema dreta que defensa Oltra, l’entrevistada es va referir a una fotografia que ja havia exhibit en les Corts Valencianes durant un ple celebrat el 7 d’abril de 2022 en la qual apareixen Francisco Camps, Alberto de Rosa i Cristina Seguí, l’agitadora ultra que exerceix l’acusació popular en la causa en què la dirigent de Compromís figura com a investigada. El lletrat que representa l’associació de Seguí és el penalista Pablo Delgado.

Mónica Oltra va assenyalar que l’empresa Ribera Salud ha perdut “100 milions” d’euros en ingressos després de la reversió pilotada pel Govern autonòmic del Pacte del Botànic de diversos hospitals privatitzats durant els executius anteriors del PP.

Oltra va reiterar que a la menor “li van prometre unes coses i altres”, en referència a faena en un hospital de l’empresa Ribera Salud, “i després ella mateixa va eixir (...) a dir que l’havien deixada tirada quan van aconseguir el seu objectiu”. Es tractaria d’un “conjunt d’interessos”, encara que Oltra també reconeixia que únicament es referia a “un indici” i no a “una prova”.

Horari d’“alta audiència”

L’escrit sosté que les afirmacions de Mónica Oltra en l’entrevista són “falses, injurioses i calumnioses” i que, a més, van ser emeses en “un horari d’alta audiència”. Les seues manifestacions “no estan emparades pel dret a la llibertat d’expressió”.

L’acte de conciliació (el pas previ a la querella) s’ha celebrat dimecres en el Jutjat de pau de Riba-roja de Túria, localitat en què viu Mónica Oltra, sense que s’haja arribat a un acord.