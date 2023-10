Carlos Mazón baixa un milió d’euros les subvencions per a exhumació de fosses i memòria democràtica

Menys diners per a l’exhumació de fosses del franquisme i per a la divulgació de la memòria democràtica. El bipartit valencià del PP i Vox, presidit pel popular Carlos Mazón, ha rebaixat en un milió d’euros els fons públics del pressupost destinats a la matèria. Mentre l’executiu del Pacte del Botànic va destinar tres milions d’euros a exhumar i identificar víctimes de la dictadura, a més de divulgar la memòria democràtica, Mazón ha rebaixat fins a dos milions les línies de subvencions per a ajuntaments, entitats sense ànim de lucre i universitats.

De fet, el nou executiu autonòmic va eliminar la Conselleria de Transparència i Qualitat Democràtica, les competències de la qual ha engolit Presidència. Així doncs, la Direcció General de Transparència i Participació, en mans de José Salvador Tárrega, inclou un subprograma dedicat a Qualitat Democràtica i Foment de l’Autogovern.

Mazón manté els 600.000 euros per al finançament per a la identificació genètica de les víctimes del franquisme destinada a la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica (Fisabio), encarregada del banc d’ADN. Per a actuacions d’obertura de fosses per part d’ajuntaments, mancomunitats i associacions sense ànim de lucre, l’executiu de PP i Vox destina 300.000 euros, a més de 490.000 euros per als mateixos destinataris en matèria d’actuacions relacionades amb memòria democràtica valenciana, posada en valor de llocs de memòria i retirada de vestigis de la Guerra Civil i la dictadura franquista.

L’avantprojecte de llei de pressupostos per al 2024 també inclou 150.000 euros destinats a entitats i associacions sense ànim de lucre per a la commemoració i homenatges relacionats amb memòria històrica i democràtica.

La Coordinadora d’Associacions de Memòria Democràtica del País Valencià obté 40.000 euros per a “accions de difusió, formació, assistència i enfortiment del moviment memorialista” (en els últims pressupostos del Pacte del Botànic eren 70.000 euros).

La Universitat de València passa de 270.000 euros durant l’anterior Govern a 200.000 euros amb l’actual, per a projectes d’investigació relacionats amb la identificació de víctimes de la Guerra Civil i del franquisme, “posant en marxa noves tècniques”.

Els pressupostos per al 2024 afigen una línia nova per a un conveni amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx, amb 30.000 euros.

A més, l’avantprojecte de llei inclou una línia de 191.390 euros per al finançament de les despeses de funcionament de l’Institut Valencià de Memòria Democràtica. D’aquesta xifra, 86.390 euros es destinaran a retribucions bàsiques i remuneracions d’alts càrrecs. En l’exercici anterior, la Generalitat Valenciana va destinar una xifra global de 422.780 euros.

El nou bipartit del PP i Vox elimina així subvencions per a beques de formació (de 36.000 euros), per a produccions audiovisuals (90.000 euros) o per a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (50.000 euros), entre altres.