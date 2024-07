Carlos Mazón confirma que acceptarà l'acollida de menors migrants pactada el 2022: “Ho ratifique”

El president de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, confirma que el seu Executiu acollirà els menors migrants sobre la base d'un acord subscrit el 2022 entre el Govern d'Espanya i les autonomies. La distribució de 347 xiquets que van arribar sols a les costes espanyoles s'aborda aquest dimecres a la Conferència Sectorial d'Infància, a Tenerife, on acudeixen representants de totes les comunitats autònomes.

El dirigent del PP valencià manté la postura malgrat l'amenaça de Vox, el seu soci de Govern, de trencar els pactes autonòmics si no es rebutja l'entrada de migrants: “No tinc por per l'estabilitat del Govern de la Comunitat Valenciana. Farem un any en què hem treballat molt bé”, ha afirmat en un esmorzar informatiu del diari La Razón, a Madrid.

En la citada trobada, el president valencià es remet a l'acord adoptat fa dos anys pel llavors govern autonòmic del PSPV, Compromís i Unides Podem: “En aquest repartiment, que és del 2022, no ens toquen immigrants de les Canàries, ens en toquen 23, de Ceuta. Assumirem que és un pacte ja fet”, ha afirmat, per després insistir en la necessitat de recursos: “Quan arribe el moment de l'acord bilateral, de fer efectiu això, serà vostè qui m'haja de resoldre el col·lapse que tinc jo. No pot ser que seguisquen arribant menors perquè ja ens dóna. El dirigent insisteix que l'acord d'aquest dimecres és sobre el pacte del 2022, que comunitats com la valenciana no han complert: ”El que està a l'ordre del dia és un acord del 2022, on totes les comunitats ja van acceptar una quota i que jo ratifique“

El responsable de l'Executiu valencià fa dies que inssisteix en el “col·lapse” dels centres que atenen els menors, que allotgen 481 xiquets i adolescents amb poc més de 300 places disponibles. Mazón insisteix que la valenciana és una comunitat d'acollida i que els migrants arriben a la costa en embarcacions precàries (pateres), cosa que demana tenir en compte a l'hora de distribuir els recursos i l'esforç en l'atenció a aquests menors.