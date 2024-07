Carlos Mazón confirma que aceptará la acogida de menores migrantes pactada en 2022: “Lo ratifico”

El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, confirma que su Ejecutivo acogerá a los menores migrantes en base a un acuerdo suscrito en 2022 entre el Gobierno y las autonomías. La distribución de 347 niños que llegaron solos a las costas españolas se aborda este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia, en Tenerife, donde acuden representantes de todas las comunidades autónomas.

El dirigente del PP valenciano mantiene su postura pese a la amenaza de Vox, su socio de Gobierno, de romper los pactos autonómicos si no se rechaza la entrada de migrantes: “No temo por la estabilidad del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Vamos a cumplir un año en el que hemos trabajado muy bien”, ha afirmado en un desayuno informativo del diario La Razón, en Madrid.

En el citado encuentro, el presidente valenciano se remite al acuerdo adoptado hace dos años por el entonces gobierno autonómico del PSPV, Compromís y Unides Podem: “En este reparto, que es de 2022, no nos tocan inmigrantes de Canarias, nos tocan 23, de Ceuta. Asumiremos que es un pacto ya hecho”, ha afirmado, para después insistir en la necesidad de recursos: “Cuando llegue el momento del acuerdo bilateral, de hacer efectivo esto, será usted quien me tenga que resolver el colapso que tengo yo. No puede ser que sigan llegando menores porque ya nos nos da. Es una realidad extraordinariamente complicada”. El dirigente insiste en que el acuerdo de este miércoles es sobre el pacto de 2022, que comunidades como la valenciana no han cumplido: “Lo que está en el orden del día es un acuerdo de 2022, donde todas las comunidades ya aceptaron un cupo y que yo ratifico”

El responsable del Ejecutivo valenciano lleva días insistiendo en el “colapso” de los centros que atienden a los menores, que albergan a 481 niños y adolescentes con poco más de 300 plazas disponibles. Mazón insiste en que la valenciana es una comunidad de acogida y en que los migrantes llegan a la costa en embarcaciones precarias (pateras), algo que pide tener en cuenta a la hora de distribuir los recursos y el esfuerzo en la atención a estos menores.