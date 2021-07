Carlos Mazón dedica un terç de l’ordre del dia del ple de la Diputació d’Alacant a les despeses irregulars del PP

Nou punts de l’ordre del dia. Un terç del ple de la Diputació d’Alacant de dimecres versarà sobre el polèmic finançament dels grups de la corporació provincial. L’auditoria externa encarregada pel president Carlos Mazón, usurpant competències del Tribunal de Comptes, ha detectat presumptes irregularitats en els fons que manejava el grup popular, incloent-hi injustificats en àpats, desplaçaments i despeses de telèfon, tal com ha informat elDiario.es.

Tant el Tribunal de Comptes com la Fiscalia Anticorrupció investiguen els fons que el grup popular va transvasar al partit (quasi mig milió d’euros sense justificar, segons denuncia Compromís). L’auditoria de la consultora Faura-Casas acredita que el PP ha de tornar a les arques públiques 45.000 euros.

El portaveu de Compromís en la Diputació d’Alacant, Gerard Fullana, ha denunciat que la negativa de Mazón a presentar les factures de les despeses entre el 2015 i el 2018 “posa sota el focus de la sospita” la institució provincial presidida pel flamant nou líder del PP valencià.

L’auditoria, segons Compromís, demostra que el vicepresident de la Diputació, l’alcalde popular de Torrevella Eduardo Dolón, “va certificar irregularment fins a sis vegades documents per justificar que els diners ingressats al partit eren una despesa vinculada a l’acció dels diputats de la institució alacantina”.

Els fons, segons l’anàlisi de la formació valencianista de l’auditoria, haurien servit al PP “per a finançar, entre diverses partides, fins a un 99,58% les despeses del partit o àpats no justificats al llarg de tres anys per valor, aproximadament, de 28.000 euros”.

“Són quatre anys d’una fugida cap avant del PP, que no sols és un greuge comparatiu amb la resta de les formacions, sinó una irregularitat flagrant en el marc del finançament dels partits”, assegura Fullana. “Després de dos anys negant-ho tot i amenaçant amb denúncies a l’oposició, Carlos Mazón s’emporta per davant la poca credibilitat que li quedava al PP d’Alacant i, la cosa més preocupant, sense importar-li la degradació que està patint el funcionariat que usen com a parapet per a justificar un tracte de privilegis que no es concedeix a cap associació, partit o entitat municipal”, denuncia el portaveu de Compromís.