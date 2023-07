Carlos Mazón serà president de la Generalitat Valenciana el 13 de juliol amb el suport de Vox

Serà curt, ràpid, d’una estirada. L’objectiu de Carlos Mazón és governar “com més prompte millor” i el seu partit proposarà que el debat d’investidura puga celebrar-se dijous que ve, 13 de juliol, acurtant la forqueta que permet el reglament de les Corts Valencianes i coincidint amb la campanya electoral.

El dirigent del PP dimitirà com a president de la Diputació d’Alacant el 12 de juliol, coincidint amb un míting d’Alberto Núñez Feijóo a Alacant, per no incórrer en incompatibilitats i arrancar la seua investidura l’endemà. “Vull fer-ho així, no vull després haver de sotmetre’m a un informe jurídic, ni vull acumular res. Crec que la higiene i el respecte, ni més ni menys que a una investidura a la Presidència de la Generalitat Valenciana, mereix també un missatge de respecte institucional”, ha indicat després del ple ordinari de la corporació provincial.

El procediment per a la investidura s’inicia divendres amb la convocatòria de la Mesa de les Corts, que presideix la ultracatòlica Llanos Massó, de Vox. L’òrgan convocarà la primera Junta de Síndics de l’XI Legislatura, que segons el reglament requereix 24 hores d’antelació almenys, per la qual cosa hauria de celebrar-se dilluns. La Junta proposarà una data per a la investidura del líder del PP i traslladarà aquesta proposta a la Mesa, que té l’última paraula. Els quatre partits amb representació parlamentària han manifestat la voluntat que el procés siga primerenc, una vegada constituïts els grups.

Mazón s’ha reunit dijous amb la presidenta de les Corts Valencianes, que divendres farà el mateix amb la portaveu del PSPV, Rebeca Torró, per marcar els terminis. El líder del PP ha traslladat la seua intenció que el debat i la votació es facen en una mateixa jornada, atés que, com que hi ha quatre grups parlamentaris i no sis, com en la legislatura passada, és possible abreujar els discursos i les rèpliques. D’aquesta manera, l’endemà es podria constituir la Diputació de València, com està previst, sense incompatibilitats de protocol, atés que parlamentaris autonòmics com Vicente Mompó són també diputats en la institució provincial.

El pas següent, la presa de possessió de Carlos Mazón com a president de la Generalitat, està prevista per al dilluns 17 de juliol, si tot segueix l’últim guió elaborat. La investidura serà el gran míting de Mazón per a aquestes eleccions generals, al mateix temps que una oportunitat per a l’esquerra d’assenyalar el pacte amb l’extrema dreta.