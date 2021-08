Casinos s’ofereix per acollir Zarifa Ghafari, l’alcaldessa més jove de l’Afganistan amenaçada pels talibans

“Estic esperant els talibans, vindran i em mataran”, així s’expressava fa uns dies Zarifa Ghafari, l’alcaldessa més jove de l’Afganistan, en una entrevista amb el mitjà britànic Inews. Ghafari, de 27 anys i activista pels drets de les dones, va haver de fugir de Maidan Wardak –capital de la província de Vardak– després de nombroses amenaces, uns quants atemptats fallits i l’assassinat de son pare, que es va produir l’any passat.

Ara, l’alcalde de la localitat valenciana de Casinos, Miguel Navarré (Compromís), ha remés una carta a la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, la socialista Gloria Calero, en què ofereix el municipi per acollir Ghafari, el seu marit i els fills, “no ja per ser una societat acollidora i empàtica amb l’ésser humà, sinó perquè és tot un símbol del que els talibans volen destruir i enterrar”.

Navarré explica que, com a alcalde, “em doldria que l’única alcaldessa afganesa, que és la veu de les que seran oprimides pel nou govern talibà, siga assassinada o els seus drets siguen trepitjats a mans o per ordre del nou règim que acaba d’instal·lar-se a l’Afganistan”.

En el seu escrit, el primer edil valencià recorda que Zarifa Ghafari, “activista i icona per a les dones afganeses”, s’ha quedat “sense ajuda” i no ha pogut fugir del seu país després de la presa del poder per part dels talibans. “Davant la repressió democràtica que s’acosta –l’última vegada que els talibans van estar en el poder van trepitjar els drets fonamentals de dones i xiquets–, la vida de molts afganesos corre perill”, explica.

Com a alcalde “d’una població menuda”, Navarré insta Calero que facen les gestions necessàries davant el Govern i la missió diplomàtica espanyola a l’Afganistan perquè Ghafari i la seua família “puguen eixir del país i establir-los en un lloc segur”.