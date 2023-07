Catalá aprova l’organigrama de València condicionada per Vox: desapareix emergència climàtica amb la capitalitat verda en l’horitzó

L’Ajuntament de València va celebrar divendres el ple extraordinari, el primer del mandat 2023-2027, per aprovar l’organització de la nova corporació municipal: el règim de sessions, la creació de comissions permanents ordinàries, la dotació econòmica dels grups polítics i regidors, els vocals de les Juntes Municipals de Districte, els representants en les entitats metropolitanes de l’aigua (Emshi i de residus (Emtre), la distribució del nombre de consellers i conselleres en el consell d’administració de l’Empresa Mixta Valenciana d’Aigües (Emivasa) i la composició de la Junta Local de Protecció Civil.

La sessió va començar i va concloure sota la presidència de l’alcaldessa del PP, María José Catalá. Tots els punts de l’ordre del dia van tirar avant amb els vots favorables de l’equip de Govern popular i del grup Vox, definit per la primera edil com a “soci prioritari” i els quatre regidors del qual tindran dedicació exclusiva (74.431 euros bruts anuals), com els 13 de l’equip de govern, encara que de moment sense competències. Els altres huit càrrecs amb dedicació exclusiva se’ls repartiran entre Compromís (nou regidors) i el PSPV (set regidors), a raó de quatre per a cada formació, per la qual cosa la resta dels seus edils tindran dedicació parcial (69.331euros amb un 75%).

El portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, va insistir que el seu suport al PP en el ple d’organització és merament funcional i per als punts abordats, però sobre si finalment entraran en el Govern municipal va llançar un advertiment: “No ho sabem, la senyora Catalá té en aquest moment 13 regidors, i amb 13 no es pot governar, se’n necessiten 17”.

Així mateix, el govern municipal queda organitzat en deu grans àrees més una àrea específica d’Alcaldia en què es coordinaran delegacions que seran motor de la ciutat com Grans Projectes, Turisme, Servei de Projectes Europeus, Innovació, Ciutat Intel·ligent o l’Oficina d’Inversions i Internacionalització. Les regidories estaran en mans dels 13 regidors del PP, que en la major part dels casos portaran més d’una delegació.

Malgrat que Vox no ha entrat de moment en el Govern, els termes emprats per a definir cadascuna de les àrees del nou organigrama estan clarament condicionats per la formació d’extrema dreta, un dels peatges que ha hagut de pagar Catalá per a aconseguir tirar avant tots els punts de l’ordre del dia amb el suport dels ultres, per més que l’alcaldessa negara aquest extrem i assegurara recentment que ningú li ha imposat res.

Com va informar aquest diari, es crea una àrea de Família i una altra de Millora Climàtica que substitueix la Regidoria d’Emergència Climàtica i Agenda 2030 que portava Alejandro Ramón de Compromís, precisament quan València afronta la capitalitat verda europea que detindrà el 2024. A més, també desapareixen de manera específica de l’organigrama les regidories de Cooperació Internacional i Migracions que dirigia la socialista Maite Ibáñez, o la de Polítiques de Gènere i LGTBI que portava la regidora de Compromís Lucía Beamud.

Des del PP van assegurar que tots aquests serveis es mantenen dins de les noves àrees, per exemple les polítiques LGTBI quedarien integrades en la delegació d’Igualtat, i van insistir que simplement s’han canviat de nom per simplificar.

Els portaveus dels partits van prendre la paraula per exposar les seues argumentacions, crítiques, línies d’actuació i propostes sobre el disseny de l’organització municipal que marcarà els pròxims quatre anys de gestió. En general, els assumptes que van suscitar principalment les crítiques de l’oposició van ser els referits als espais destinats als grups Compromís i PSPV-PSOE i la seua ubicació fora de l’Ajuntament, en l’edifici del Convent de San Francesc, plantejament que van considerar “gens democràtic” i van criticar el criteri d’adjudicació de l’exclusivitat als regidors de Vox qualificats per Compromís com a “socis de prepagament amb condicions preferents a qui estan comprant-los el seu silenci”. El grup municipal Vox va retraure a l’oposició que “els denigre i empre la insídia i els prejudicis”.

Per aquest motiu, els nou regidors i regidores de Compromís a l’Ajuntament de València van arribar al ple d’organització amb una mordassa a la boca per denunciar el tracte que dona el PP a l’oposició. Com va explicar el portaveu dels valencianistes, Joan Ribó, “volem començar denunciat la falta de condicions per a fer oposició en aquest ajuntament i la restricció de llibertats que està imposant-nos el Partit Popular al grup Compromís”.

El regidor del Grup Municipal Socialista Borja Sanjuán va afirmar que a l’Ajuntament de València se celebra el ple d’organització “més vergonyós de la història”, en què es va denunciar que María José Catalá “ha enganyat la ciutadania per a donar entrada als regidors zombi de Vox, que venen a cobrar per no treballar”.

El portaveu popular, Juan Carlos Caballero, va assegurar que “el nou govern municipal el que ha fet és conformar un govern àgil i allunyat del soroll i la confrontació”. Segons el portaveu del PP, “aquest ajuntament ha treballat en un mes més que vostés en huit anys perquè hem posat en marxa la ciutat al cap de huit anys de paràlisis” i va demanar a l’oposició que “respecte la democràcia i el govern d’aquesta ciutat, perquè els ciutadans els han tirat d’aquest ajuntament”.

Finalment, el portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, va acusar el regidor socialista Borja Sanjuán de “traure’s prejudicis de la butxaca perquè la té sempre plena”. Badenas va afegir: “Els regidors de Vox estem acostumats a treballar”. I va assegurar que, en la legislatura passada, “el regidor José Gosálbez va registrar almenys vint intervencions cada mes en el ple i en comissions”.

Modificacions de crèdits

Respecte als punts inclosos en el ple relacionats amb modificacions de crèdits, cal destacar que s’ha aprovat amb els vots a favor del govern municipal i Vox i l’abstenció de Compromís i PSPV-PSOE les que afecten el pressupost del 2023.

Així mateix, per unanimitat s’han aprovat les modificacions de crèdit referents a organismes autònoms municipals i la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i demolició del Pla de Reforma Interior del carrer de Sagunt.

En el debat d’aquests punts, la regidora d’Hisenda, María José Ferrer San Segundo, va assegurar que l’anterior govern municipal “s’ha fos el pressupost en cinc mesos i ens ha deixat una herència enverinada”.

La regidora de Compromís Eva Coscollà es va preguntar per què “no s’han inclòs en el ple modificacions de crèdit per a la capitalitat verda europea, la teleassistència domiciliària o les zones de baixes emissions”.

La portaveu socialista, Sandra Gómez, va preguntar al govern “per què no s’ha convocat un ple ordinari durant el mes de juliol i per què no s’ha convocat cap comissió” i va acusar el PP de “saltar-se el reglament”.

Finalment, el regidor de Vox Juan Manuel Badenas va assegurar que van votar afirmativament les modificacions de crèdit “per responsabilitat política i per afavorir la bona gestió de l’Ajuntament”