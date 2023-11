Catalá assumeix el projecte impulsat per Ribó del Museu de la Mar en la rehabilitada Casa dels Bous

L’absència d’un gran museu marítim ha sigut sempre una de les grans assignatures pendents de València, una ciutat de tradició marinera identificada amb la Mediterrània. Amb l’objectiu de fer realitat aquest equipament, l’any 2016, amb l’alcalde Joan Ribó al capdavant de l’Ajuntament, es va crear una taula de treball formada per representants de l’Ajuntament de València, la Generalitat, la Diputació de València, l’Autoritat Portuària de València, el Consorci València 2007 i diverses entitats especialitzades, com la Universitat de València. Va ser llavors que es va prendre la decisió de crear un museu multiespai denominat Museu de la Mar amb tres seus; en concret, els edificis triats per a acollir-lo van ser les drassanes, l’edifici de l’antic varador del port i el de la Casa dels Bous (el Cabanyal).

Així es va iniciar el procés per a habilitar els diferents immobles, entre els quals la rehabilitació de l’històric immoble del barri mariner, on dormien els bous que arrossegaven les barques des de la mar fins a l’arena. L’alcaldessa de València, María José Catalá, va visitar dimecres la finalització de les obres de recuperació de la Casa dels Bous i va confirmar que es convertirà en la primera seu del Museu de la Mar.

“Estem acabant el projecte museològic i ara ens queda el projecte museogràfic, que consisteix a seleccionar les peces que contindrà aquest espai i com posar-les en valor per a contar el relat dels oficis de la mar a la ciutat”, va explicar l’alcaldessa, que va afegir que, en funció del contingut, analitzaran la idoneïtat de comptar amb el varador i les drassanes, que igualment es recuperaran i es posaran en valor.

“Vull agrair l’interés de totes les persones que són de la marina auxiliar, que descendeixen de tota la faena a València, i que estan disposats a col·laborar amb les peces que tenen en la seua col·lecció particular”, va dir la primera edil. Va comentar Catalá: “Començarem a treballar amb ells en el projecte museogràfic del futur, seleccionant les peces i el relat per a donar resposta al que es mereix aquesta zona de València, una explicació de tots aquests oficis tradicionals”.

El nou Museu de la Mar podrà obrir les portes al començament del 2025 i abastarà des de l’origen de la pesca del bou, les embarcacions més representatives, els oficis, la tenyida de les xarxes, el pati de tenyidors, l’evolució del port de València i la vinculació amb l’activitat pesquera.

Cal recordar que aquest projecte forma part l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi) del barri del Cabanyal-el Canyamelar-el Cap de França. Tal com ha explicat l’alcaldessa: “Quan vam arribar al Govern ens vam trobar amb un grau d’execució baixíssim, en concret del 25%, i hem pogut accelerar-lo fins al 44%”.

“Es tracta d’una actitud de l’anterior govern de Ribó que no entenem, perquè han tingut aquesta deixadesa i que, per descomptat, considerem inadmissible. Nosaltres a hores d’ara treballem per accelerar aquest i tots els projectes d’Edusi per a arribar al final de l’any amb el màxim grau d’execució en cadascun”, va afirmar.

Espais per al museu, zona de recepció i sales expositives

El pressupost de la rehabilitació ha sigut de gairebé dos milions d’euros i s’ha recuperat la nau d’estables, peça emblemàtica del conjunt, i el pati de tenyidors annex. S’han fet intervencions de consolidació i restauració per a la recuperació i la posada en valor de l’edifici i s’ha habilitat l’interior per a un nou ús com a espai sociocultural, amb espais expositius, culturals i representatius del Museu de la Mar

L’edifici rehabilitat té àmplies estances per al museu, amb zona de recepció, sales expositives, despatxos i aula didàctica. La Casa dels Bous és un conjunt format per un pati descobert i dues edificacions de dues plantes d’altura. L’edifici posterior servia originalment com a estable i en el davanter estava l’habitatge dels encarregats dels bous.

Quant a la construcció, es tracta d’un edifici modest i senzill, que té una ornamentació escassa, entre la qual cal destacar uns caps de bous en la façana principal. L’espai dels tenyidors confronta a la Casa dels Bous. En aquest edifici es tenyien les xarxes de cànem dels pescadors

Compromís recorda que va impulsar el projecte

Gloria Tello, coportaveu del Grup Municipal Compromís i titular de Cultura a l’Ajuntament quan es va impulsar i es va iniciar l’obra de la Casa dels Bous, va comentar que estan “molt satisfets del resultat d’una obra que, afortunadament, estava molt avançada abans del retorn del Partit Popular al Govern de la mà de Vox”.

Segons Tello, “des de fa mesos Català presumeix de moltes actuacions que són fruit de la faena dels regidors i del Govern de Compromís en els últims huit anys, però poques simbolitzen tant el cinisme de l’actual alcaldessa pel que fa a les diferències entre el nostre projecte transformador i el seu destructor”, en referència al pla que va tractar de portar avant el PP de Rita Barberá que implicava la destrucció de 1.600 cases, entre les quals la Llotja de Pescadors, a conseqüència de la prolongació de Blasco Ibáñez.