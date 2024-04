Catalá demana al Govern que s’implique en la Capitalitat Verda Europea i Compromís i el PSPV critiquen la invisibilitat de l’esdeveniment

Les 15 pedanies de la ciutat de València s’implicaran en la Capitalitat Verda Europea 2024 gràcies al programa ‘PedaniesVLC: Participa en Verd’, que comptarà amb un pressupost de 500.000 euros. Des de cadascuna de les alcaldies pedànies es treballa en tres projectes sostenibles vinculats amb els quatre principals eixos de la Capitalitat Verda: mobilitat sostenible i espai públic, horta i alimentació sostenible, Missió Climàtica València 2030 i infraestructura verda i biodiversitat urbana.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ho va anunciar dijous al final de la segona reunió de la comissió municipal de la Capitalitat Verda Europea, en què participen els quatre grups municipals que conformen la corporació municipal. Catalá va destacar el seu “compromís de retre comptes cada trimestre de la Capitalitat, de les iniciatives que s’han posat en marxa i de l’impacte que ha generat a la ciutat”, a més d’avançar “un full de ruta per als mesos següents de l’any”.

L’alcaldessa va tornar a recordar que “tot l’equip de govern està compromés amb aquesta capitalitat. Mobilitzarem uns 60 milions d’euros, la Generalitat i la Diputació faran també la seua aportació econòmica i trobem a faltar la implicació del Govern d’Espanya”. Sobre això, Catalá va declarar que “el Govern ha de mullar-se i té dues oportunitats: que declare València Capital Verda Europea 2024 Esdeveniment d’Excepcional Interés Públic, perquè les empreses privades que hi participen tinguen beneficis fiscals, i aprovar un projecte d’innovació, de tres milions d’euros, presentat al ministeri, per a reduir l’estrés tèrmic, especialment en els col·legis i les instal·lacions esportives” que es podrien utilitzar en èpoques d’altes temperatures com a refugis climàtics.

La delegada del Govern, Pilar Bernabé, ja va demanar fa poc a Catalá que “no revertisca les inversions que afavoreixen que València siga una ciutat més verda i més habitable, que no es revertisquen carrils bici per a convertir-los en ciclocarrers o que projectes tan importants com la remodelació de l’avinguda de Pérez Galdós reduïsquen l’espai per als vianants en favor del vehicle rodat, com ha passat també al carrer de Colom o com dins de la Capitalitat Verda de València s’ha permés el luxe l’Ajuntament d’afirmar que el canvi climàtic no existeix”.

Bernabé va afegir que “des del Govern s’intenta apostar per les iniciatives que milloren la qualitat de vida i la qualitat ambiental de les ciutats i es buscaran les fórmules, però es podia haver demanat molt abans, des de l’any 2022 en què es va concedir el guardó”. A més, el Govern té previst transferir 54 milions d’euros a l’Ajuntament per a finançar la zona de baixes emissions.

Procés participatiu

Pel que fa al programa ‘PedaniesVLC: Participa en Verd’, l’alcaldessa va detallar que seran els veïns i veïnes, majors de 16 anys, dels 15 pobles de València, des de Mauella fins al Perellonet, els que decidisquen finalment, a través d’un procés participatiu, el projecte definitiu. Les secretaries de les juntes municipals i les alcaldies pedànies estan ultimant els detalls de la votació, que serà preferiblement de manera presencial. María José Catalá va destacar que aquests projectes han de ser “tècnicament viables” i poden estar relacionats “amb plans de renaturalització, de comunitats energètiques locals, així com amb l’horta i l’Albufera de València”, entre altres iniciatives sostenibles.

D’aquesta manera, el projecte verd que més suport ciutadà recapte de cada pedania serà executat al llarg del 2024 per part del Servei de Descentralització i Participació Ciutadana de l’Ajuntament, que treballarà coordinadament i comptarà amb l’auxili i el suport tècnic dels serveis municipals amb competències en la matèria objecte de cada projecte.

Per a dotar econòmicament i de manera adequada el programa ‘PedaniesVLC: Participa en Verd’, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València té previst aprovar divendres, 12 d’abril, una modificació pressupostària de 500.000,00 euros, des de les partides assignades a l’Alcaldia a les del Servei de Descentralització i Participació Ciutadana, d’acord amb les bases d’execució del pressupost municipal del 2024.

Compromís i el PSPV critiquen la invisibilitat del guardó

El regidor de Compromís Sergi Campillo va celebrar que per fi comencen a veure’s algunes activitats relacionades amb la Capital Verda Europea: “Una de les crítiques que hem plantejat és que estem en el mes d’abril i entre els veïns i veïnes d’aquesta ciutat pràcticament ningú sap que hem començat la Capitalitat Verda Europea i això és una mostra que el govern municipal s’ha adormit. De fet, en aquests moments està licitant-se un contracte d’assistència tècnica en comunicació i esdeveniments per a la Capitalitat en ple mes d’abril. Estem més que en una anualitat de la Capital Verda Europea, en un mig any de Capitalitat”.

Campillo va posar en valor que han presentat un document amb 15 propostes, entre altres relacionades amb mobilitat com la recuperació del Bicifest o un Fòrum Europeu de Mobilitat Sostenible i va demanar a Catalá que no tinga vergonya de sentir-se orgullosa de la xarxa ciclista d’aquesta ciutat, perquè deu ser “l’única infraestructura en què ens vam gastar milions d’euros i que el Govern del PP i Vox no fa ni una nota de premsa per a anunciar-la”.

L’edil de Compromís va mostrar la seua preocupació perquè “aquesta Capitalitat ha d’entroncar-se amb un model de ciutat verda, ha de ser un punt d’inflexió per a consolidar un model de ciutat que vam començar en els huit anys de govern de Joan Ribó (recuperació d’espai públic, renaturalització de la ciutat, foment de la mobilitat sostenible, etc.)”.

La regidora del Grup Municipal Socialista Elisa Valía va lamentar que Catalá “prefereix desmantellar la Capitalitat Verda i renunciar que València siga una ciutat inspiradora per a altres”. “Tinc dubtes seriosos que, no solament Vox, sinó més integrants del govern municipal tinguen clars els efectes del canvi climàtic i com gestionar les seues àrees”, va dir.

Valía va fer aquestes declaracions als mitjans de comunicació davant el que va qualificar de “l’únic senyal que hi ha a la ciutat de la Capitalitat, perquè als carrers, als barris, no n’hi ha ni rastre”, en referència a la V instal·lada en les escales de la Casa Consistorial. De fet, va advertir que aquesta “invisibilitat” és “fruit de les friccions entre el PP i Vox” i va posar en relleu que el regidor d’extrema dreta “no ha fet cap declaració” en acabar la comissió, a pesar que té àrees de molt importants com Parcs i Jardins o l’Albufera.

Elisa Valía va reiterar el suport dels socialistes al fet que es declarara esdeveniment d’especial rellevància, però va manifestar que “la primera que no s’ho creu és Catalá”. “Li reiterem també que el problema de l’interés que puguen tindre o no les empreses i altres agents en la Capitalitat Verda no rau en la desgravació fiscal, sinó en la seua falta de credibilitat i en el fet que es puguen trobar, en nom de l’Ajuntament, amb un negacionista”, va assegurar.