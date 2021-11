Catalunya, les Balears i la Comunitat Valenciana creen la primera plataforma audiovisual compartida per a la col·laboració lingüística i cultural

Les comunitats autònomes que comparteixen marc lingüístic i cultural creen una aliança per compartir una televisió que contribuïsca a afermar aquests llaços. La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) creen Bon dia TV, una plataforma web en què poder compartir els seus continguts audiovisuals sense frontera geogràfica.

De moment, la plataforma és un contenidor en què es bolquen les produccions pròpies de les tres corporacions i les que s’han fet conjuntes, a fi de protegir i difondre “una llengua amenaçada” i “recuperar la normalitat”. À Punt, TV3 i IB3 han col·laborat en pel·lícules com La mort de Guillem o el documental sobre Federica Montseny, Frederica Montseny, la dona que parla, que han elevat els seus nivells d’audiència en l’estrena. La programació actual es nodreix de documentals, sèries, llargmetratges, programes de viatges, cuina, literatura, cultura, ciència, tradicions i esports, en una llengua que es manifesta en diferents variants segons el territori.

Les corporacions treballen per elaborar a partir de l’any que ve un programa informatiu conjunt, de caràcter cultural, encara que el pressupost està per determinar i es condicionarà als comptes de cada cadena pública, encara en negociació amb els governs respectius. La Corporació Valenciana comptarà amb 66,9 milions d’euros, la catalana amb 284 milions d’euros d’aportació pública –només s’augmenta el percentatge d’actualització salarial dels funcionaris– i la balear, amb 33 milions d’euros per al 2022.

Segons ha indicat el conseller d’Educació i Cultura valencià, Vicent Marzà, hi haurà una partida de 250.000 euros de Política Lingüística per a alimentar aquesta producció. En ple debat pressupostari, el conseller, la formació del qual pressiona el PSPV per incrementar l’aportació pública de la cadena, ha recalcat: “ Sempre ens tindreu al vostre costat per a avançar i acompanyar el nostre sector cultural amb noves finestres de difusió i per això des de la nostra conselleria continuarem treballant perquè també es garantisca això en el principal servei que acompanya la indústria audiovisual valenciana”.

La presidenta de la CVMC, Mar Iglesias, ha destacat que la plataforma “és fruit de la relació excel·lent que tenim i de la voluntat de mostrar, de manera conjunta, els continguts audiovisuals que fem les tres televisions del mateix àmbit lingüístic”. Per a Núria Llorach, presidenta en funcions de la CCMA, “és molt important unir la indústria audiovisual i el talent” de cada territori, mentre que Andreu Manresa, director general d’IB3, ha insistit que “aquest acte és per a normalitzar i sumar per a tothom el canal digital creatiu, cultural i amb tradició en llengua catalana més gran en Internet. És la suma de tres mirades mediterrànies compartides en una llengua comuna”.

La negociació per l’IVA

La reclamació de l’Agència Tributària de les desgravacions per l’IVA que han fet totes les televisions autonòmiques centrarà la pròxima reunió de la FORTA, la plataforma de les cadenes públiques estatals. Segons fonts de la negociació, les cadenes plantegen impulsar un manifest per a evitar que la devolució cause un forat en els comptes de cada corporació i acordar una solució conjunta. El canvi de criteri d’Hisenda sobre les desgravacions es percep com a injust per alguns canals, atés que, informen, no s’ha posat aquest problema a les cadenes privades.