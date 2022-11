El centre de referència a Espanya d’investigació tèxtil prohibeix als seus quasi 400 empleats interactuar en LinkedIn

“No està permés fer cap mena de publicacions. Ni fer comentaris, ni recomanacions a publicacions d’altres empreses, siguen clients o no (ni tan sols si hi teniu vinculació familiar), ni interactuar públicament amb altres perfils professionals que no siguen membres d’Aitex”. Amb aquest missatge, Vicente Blanes, director general del centre tecnològic Aitex, prohibeix als seus empleats interactuar en LinkedIn, una popular xarxa social centrada en currículums professionals. La decisió s’ha pres en el context de la fuga d’alguns empleats en desacord amb la direcció del centre.

L’Associació d’Investigació de la Indústria Tèxtil (Aitex), una associació privada sense ànim de lucre fundada el 1985 per iniciativa de la Generalitat Valenciana i pertanyent a la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (Redit), té la seua seu central a Alcoi, epicentre de la tradició industrial i tèxtil valenciana, i compta amb una xarxa d’una desena d’oficines internacionals. L’entitat es presenta com el “centre de referència a l’avantguarda en innovació, recerca i desenvolupament tecnològic a Espanya i un dels cinc principals d’Europa”.

El seu director general ha demanat als quasi 400 empleats que, per fer un “bon ús” de LinkedIn, es limiten a comentar o recomanar publicacions d’Aitex, “o bé publicacions fetes per altres organitzacions que estiguen relacionades” amb el centre tecnològic, “les seues activitats o serveis, assistència a fires, esdeveniments i sobre l’actualitat o notícies d’Aitex”.

El correu electrònic, a què ha tingut accés elDiario.es, remarca que cadascun dels professionals de l’institut tecnològic figura en la xarxa social amb el seu càrrec en l’organització. “Per tant, aquestes publicacions tenen impacte en l’àmbit professional com a part del nostre equip que sou i també tenen impacte sobre la nostra marca”, diu el missatge signat per Vicente Blanes, director general de l’entitat des del 2001, segons figura en el seu perfil de LinkedIn.

El missatge insta els empleats a proposar al negociat de màrqueting i comunicació, “amb còpia” a algun responsable del Comité Executiu de Direcció, si algun empleat “considera que cal publicar en LinkedIn algun tema concret sobre la seua activitat o departament”.

Vicente Blanes, consultat per aquest diari, sosté que, “com és lògic i natural, qualsevol treballador d’Aitex pot fer l’ús que considere de qualsevol xarxa social, incloent-hi LinkedIn, sempre que no vaja el seu nom associat al seu càrrec en Aitex”.

El directiu en posa un exemple: si un treballador felicita en un comentari una empresa que ha desenvolupat un producte nou, pot haver-hi competidors descontents. “Aquestes coses en una companyia cal regular-les”, assenyala. “Crec que és lògic que quan una persona té la seua pròpia identitat sense vincular a la marca de la companyia, puga dir el que li done la gana”, conclou.