El CIE de València accelera l’expulsió a Bolívia d’un intern de 68 anys amb VIH i la malaltia de Chagas

El Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Sapadors, a València, ha notificat dijous a G. L., un home de 68 anys amb VIH i la malaltia de Chagas crònica, la seua expulsió divendres a les 23.35 en un vol a Bolívia, el seu país d’origen, des de l’aeroport Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Després de la visita al recinte d’Alberto Ibáñez, diputat en el Congrés, i d’Isaura Navarro, parlamentària autonòmica, tots dos de Compromís, per a interessar-se per la situació de l’intern, la direcció del CIE ha notificat una nova ordre d’expulsió, a pesar que inicialment estava prevista per al pròxim 4 de desembre, tal com ha informat elDiario.es.

La situació de l’intern suposa un “risc greu per a la salut”, segons ha denunciat la campanya ‘CIEs No’. G. L. presenta “malalties infeccioses complexes”, com la malaltia de Chagas crònica i el VIH, aquesta última diagnosticada el 2009, segons un informe mèdic.

L’intern vivia a Madrid, on té familiars regularitzats i on va ser identificat per la Policia Nacional. En situació irregular, G. L. va ser internat en el CIE de Sapadors per estar el recinte d’Aluche de la capital en obres. Les ONG que conformen la campanya ‘CIEs No’ han alertat que a l’home se li ha acabat la medicació “fa dies”.

La coinfecció que arrossega “pot incloure’s entre les complicacions oportunistes en pacients VIH”, diu l’informe mèdic elaborat per un facultatiu especialitzat en medicina tropical, que també indica que totes dues patologies “potencialment greus” requereixen controls analítics i altres proves complementàries “de manera freqüent”.

Els dos diputats de Compromís s’han acostat el matí de dijous al centre d’internament per interessar-se per la situació de G. L. Tots dos parlamentaris, acompanyats per activistes de ‘CIEs No’, han constatat el greu estat de salut de l’intern i s’han entrevistat amb el director del centre d’internament i amb el metge adscrit al recinte. En paral·lel, un advocat de ‘CIEs No’ ha sol·licitat una mesura cautelar al jutjat de Madrid per tractar de paralitzar l’expulsió.

Els parlamentaris han fet gestions davant la Delegació del Govern a València per a intentar frenar l’expulsió. També han contactat amb el Ministeri de l’Interior. Les entitats que conformen la campanya ‘CIEs No’ també han remés al Defensor del Poble la situació de G. L.

Fonts de la Delegació del Govern a València neguen que hi haja un efecte causal entre la visita dels diputats i la modificació de la data de l’ordre d’expulsió, dictada pel Jutjat d’Instrucció número 28 de Madrid. Les mateixes fonts assenyalen que l’intern estava sent atés en un hospital de València pel VIH i en el CIE en relació amb la malaltia de Chagas.

En aquesta mena de situacions, amb l’ordre d’expulsió dictada per un jutge, la Policia Nacional busca la disponibilitat de vols. A pesar que la notificació inicial preveia la deportació per al pròxim 4 de desembre, finalment s’ha avançat a divendres.

“Per una falta administrativa, serà deportat”

Alberto Ibáñez continuava la vesprada de dijous present en el recinte de Sapadors, en un ambient de “calma tibant”, segons ha afirmat en una conversa telefònica amb aquest diari.

Ibáñez ha descrit l’intern com un “home fràgil i indefens”, amb dues malalties cròniques i depressió que, “per una falta administrativa, serà deportat”. El diputat de Compromís ha lamentat que el matí de dijous els van comunicar durant la seua visita la possibilitat d’allargar l’estada a Espanya de G. L. “per raons humanitàries i per a garantir l’atenció mèdica”. “La sorpresa és que al migdia li han avançat l’expulsió”, afig.