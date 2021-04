Ciutadans i Vox salven l’alcalde d’Oriola imputat per haver cobrat de Sanitat sense acudir a treballar

Ciutadans, el partit que fa costat al PP a l’Ajuntament d’Oriola, i Vox han votat en contra de la moció de l’oposició, signada pel PSPV-PSOE i Canviem Oriola, que proposava a l’alcalde Emilio Bascuñana, imputat per un presumpte delicte de malversació de cabals públics per haver cobrat durant anys de la Conselleria de Sanitat sense anar al seu lloc de treball, que s’apartara del càrrec fins que es resolga el cas. De fet, l’acord de govern amb el partit taronja preveia que qualsevol càrrec investigat en una causa judicial seria destituït fins que es dicte una sentència ferma.

La moció conjunta dels socialistes i de la marca d’Unides Podem a Oriola acusa l’alcalde popular de mantindre una actitud “intolerable i despòtica”. “El govern municipal està en mans d’una persona que transmet una visió senyorial i autoritària del poder”, diu la moció. L’oposició manté que la situació de Bascuñana al capdavant del consistori és “insostenible”. El primer edil “mai va donar explicacions, ni tan sols quan el seu company de govern i portaveu del PP, Rafael Almagro, va arribar a reconéixer que l’alcalde va rebre un tracte de favor en la Conselleria de Sanitat”, afig la moció.

L’exconseller Rosado contradiu el director territorial

La declaració de l’alcalde popular davant la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 d’Oriola, prevista per a dijous, s’ha suspés pel fet de coincidir amb la celebració del ple municipal en què es debatia precisament la moció sobre la dimissió de l’alcalde. Luis Rosado, l’exconseller de Sanitat del Govern d’Alberto Fabra, hagué de declarar dimecres com a testimoni en la causa.

La jutgessa i la Fiscalia Anticorrupció van interrogar Rosado, secretari autonòmic de Sanitat quan Bascuñana es va incorporar com a ‘assessor zombi’, que va assegurar que havia resolt la situació quan va prendre possessió del càrrec. El testimoniatge de l’exconseller, que actualment treballa en la consultora madrilenya Luzán 5 Health Consulting, especialitzada en el sector sanitari, contradiu la versió del llavors director territorial que afirma que va dir a l’alcalde d’Oriola que no el necessitava com a assessor.

La instructora de l’expedient intern que Sanitat va iniciar quan elDdiario.es va publicar els cobraments per la cara de Bascuñana es va refermar en la seua declaració en el fet que no hi ha rastre del pretés treball d’assessorament de l’alcalde popular en l’època en què va cobrar com a assessor, segons ha avançat el diari Información. De fet, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ja va confirmar en seu parlamentària que no hi havia rastre del pretés treball de Bascuñana després de les perquisicions internes en el seu departament.

“No s’ha trobat cap document descriptiu de les funcions pretesament encomanades, ni l’objecte, ni el contingut, ni la missió del treball. No hi ha constància entre els funcionaris consultats que el doctor Bascuñana fera acte de presència física en la Direcció Territorial d’Alacant, ni tenen constància que hi passara. Tampoc consta que tinguera despatx en la Direcció Territorial”, va dir Barceló en resposta a una pregunta de Compromís. L’alcalde d’Oriola, que manté en l’ombra la propietat d’una clínica privada, va assegurar que la seua faena era telemàtica i que no feia informes escrits.