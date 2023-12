148 persones de països europeus, els Estats Units, Mali, Armènia i llatinoamèrica volen ‘Viure a Titaigües’

L'oficina ‘Habita Titaigües’, posada en marxa per l'Ajuntament de Titaigües, ha rebut 148 sol·licituds per al seu projecte de captació de nous habitants que sota el lema ‘Viure a Titaigües’ aposta per una vida de qualitat, amb tots els serveis, en aquest xicotet poble dels Serrans.

Tal com informen des del propi consistori, en total, han sigut 148 les persones interessades en la possibilitat real d'avançar en un projecte de vida personal i familiar a Titaigües, un total que suposa un terç de la seua actual població que ascendeix a 485 veïns. Famílies amb fills, monoparentals, parelles i persones individuals han passat per l'oficina titagüeña, ja siga presencialment o en línia per a rebre assessorament per a un futur trasllat.

Habita Titaigües ofereix precisament això: assessorament i mentorització per a nous pobladors, ajudant-los en la cerca d'un habitatge en venda o lloguer, d'ofertes d'ocupació a Titaigües i en la zona i per descomptat, autoocupació, especialment a través del teletreball.

“Entre les peticions més destacades -explica Ramiro Rivera, alcalde local- estan la cerca de cases en lloguer, les ajudes a la rehabilitació d'habitatges i especialment l'emprenedoria empresarial, buscant les oportunitats de desenvolupament que ofereix Titaigües, que són moltes en molts àmbits”

Per descomptat també és important per al desenvolupament present i futur del poble els xiquets i adolescents. Entre les peticions procedents de famílies i persones amb fills destaca la presència de fins a una trentena de joves menors d'edat.

“La majoria de peticions procedeixen d'Espanya”, destaca el primer edil, “però també hem rebut sol·licituds de països tan dispars com els Estats Units, Mali, Armènia i molts països llatinoamericans”.

“El nostre objectiu és aconseguir que persones, parelles o famílies arrelen a Titaigües i ho facen sense perdre un àpex de qualitat de vida, sinó tot el contrari: rebre'ls amb els braços oberts i ajudar-los a construir un futur al nostre poble”.

Projecte Arrels

El ‘Projecte Arrels’ és una iniciativa de l'Ajuntament de Titaigües en diferents marcs locals però amb un objectiu comú: el creixement de la població sobre els pilars d'uns serveis de qualitat per a tots els segments.

La línia esmentada de 'Habita Titaigües' té entre els seus objectius informar sobre els habitatges que es poden adquirir, l'accés al lloguer i la rehabilitació d'habitatges existents.