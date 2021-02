200 famílies d'Alfafar, Torrent i Riba-roja inquilines de la Sareb asseguraran els seus habitatges després de la intervenció de Conselleria i els ajuntaments

Aquest dilluns s'han reunit el director de Responsabilitat Social Corporativa de Sareb, Gaspar González-Palenzuela, els alcaldes d'Alfafar -Juan Ramón Adsuara-, Torrent -Jesús Ros- i Riba-roja de Túria -Robert Raga- i el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, per a donar una solució definitiva a famílies inquilines dels habitatges de la Sareb.

Així, en la trobada s'han estudiat diferents fórmules per a resoldre la situació a mitjà i llarg termini. Concretament, segons ha explicat el vicepresident, principalment s'ha parlat de l'adquisició pública d'habitatges, qüestió que forma part de les línies estratègiques de la Generalitat, “volem duplicar el parc públic en l'horitzó 2030 i això implica que les administracions han d'adquirir cases. Per a això, la Conselleria ha inclòs en els Pressupostos de 2021 una partida de 10 milions d'euros perquè els ajuntaments puguen adquirir habitatges”, explica Dalmau.

A més, una altra de les fórmules estudiades ha sigut la renovació del lloguer (amb opció a compra) i la negociació de les famílies que vulguen comprar, sempre que es negocien uns preus justos. “S'estudiarà cas per cas, i cada família, segons la seua situació, ha d'entrar en una de les fórmules plantejades”.

Després de la reunió, Dalmau ha destacat “la fluida col·laboració de totes les parts per a estudiar cas a cas i garantir el dret a l'habitatge” de les més de 200 famílies.

El vicepresident ha assegurat que “hem pogut veure que hi ha una voluntat de treball conjunt perquè crisi que han passat aquestes setmanes arrere no tornen a ocórrer” i ha ressaltat que la Sareb “ha mostrat la seua disposició a informar-nos quan vegen que poden sorgir situacions problemàtiques per a poder estudiar-les i actuar amb temps”.

En la reunió s'ha constatat la necessitat d'habitatge en molts municipis de la Comunitat. Segons ha explicat el vicepresident, el 80% de la població de la Comunitat viu en zones que necessiten més habitatges. Per això, “ara hem de fer tot el que és a les nostres mans per a tindre més habitatge públic”.

Bona coordinació entre administracions

Després de la reunió, els tres alcaldes han mostrat la seua satisfacció pel resultat i les propostes plantejades a les famílies. L'alcalde de Torrent, Jesús Ros, ha declarat que l'objectiu “era que la gent puga estar tranquil·la a la seua casa i així serà, sense pensar que demà pot anar algú a telefonar-li a la porta”.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacat el compromís adquirit amb la Sareb i la coordinació entre les administracions i aquesta entitat a través d'una planificació a tres bandes.

Per part seua, l'alcalde d'Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha comentat que ara “els ajuntaments hem de fer els deures i fer un diagnòstic de cada família i veure quina solució els pot acoblar, però el més important és que ja tenim les eines per a poder ajudar-les”.

Des de la Sareb, Gaspar González-Palenzuela ha agraït la disposició de la Generalitat i els ajuntaments per a buscar solucions que siguen compatibles amb el mandat de la companyia. “La nostra missió és vendre la nostra cartera d'immobles, però volem fer-ho d'una manera responsable, col·laborant amb l'Administració per a incrementar el parc públic d'habitatge i poder atendre els casos de vulnerabilitat”.

En la trobada també han participat el secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, César Jiménez, i la directora general d'Emergència Residencial, Pura Peris.