598 empreses d'Alcoi van superar el milió d'euros de facturació anual en 2023, 49 més que en l'exercici anterior

El cens d'activitats econòmiques elaborat per SUMA Gestió Tributària reflecteix que, en 2023, Alcoi va registrar 598 empreses que superaren el milió d'euros de facturació anual. Això suposa un augment de 49 activitats econòmiques dins d'aquesta franja de cotització respecte al 2022, una any en què es van comptabilitzar 549 empreses amb més d'un milió d'euros de facturació anual.

Tal com destaca l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, aquest increment representa també un creixement de la riquesa i de la creació empresarial a la ciutat: “És una bona notícia perquè suposa, al mateix temps, un augment de l'ocupació i de l'oferta, així com millors dades d'afiliació a la Seguretat Social, d'acord amb les últimes dades conegudes, que reflecteixen el nombre més alt de persones treballant dels últims 15 anys, amb 17.484 persones afiliades a la Seguretat Social en 2023”.

L'alcalde subratlla l'esforç col·lectiu del teixit productiu alcoià i l’èxit de les polítiques dutes a terme pel govern municipal d'Alcoi en els últims anys per a fomentar la indústria i l'ocupació. D'aquesta manera, des de l'Ajuntament d'Alcoi s'han gestionat en els últims anys ajudes per a la creació d'empreses i comerços, i s'han invertit més de 9 milions d'euros en l'IVACE per a millorar els polígons, a més d'introduir bonificacions per als qui promoguen la dinamització econòmica, l'ocupació i la transició energètica. “Comptem amb una indústria resilient, capaç de sobreposar-se, no solament a la crisi de la bambolla immobiliària de 2008, sinó a les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia del Covid o a la gran pujada de preus en materials i subministraments a causa de la invasió de Rússia a Ucraïna”, afegeix el regidor.