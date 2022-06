Adif anuncia una inversió de 150 milions d'euros en la millora de la línia Xàtiva-Alcoi, la major de la seua centenària història

L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha anunciat una inversió de 150 milions d'euros en el projecte de millora i modernització integral de la línia fèrria entre Xàtiva i Alcoi, unes obres que, segons l'empresa pública, serà la de major quantia de la història línia que uneix les províncies de València i Alacant per l'interior des de 1904. Adif assenyala que la intervenció suposarà una millora significativa tant del temps de trajecte com de les freqüències.

Així ho van traslladar representants de l'organisme als alcaldes de tots dos municipis, Roger Cerdà (Xàtiva) i Toni Francés (Alcoi), en una recent reunió celebrada a Madrid. Per part d'Adif van ser presents la directora general de Planificació, Estratègia i Projectes, Montserrat Rallo; el director de Projectes de Xarxa Convencional, Miguel Leor; i el responsable de Relacions Institucionals de Renfe en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio.

Adif va recordar que actualment s'estan duent a terme obres de millora de les instal·lacions de seguretat en diferents punts de la línia Xàtiva-Alcoi i va anunciar que ja s'han començat a redactar els projectes de millora i modernització integral dels trams Alcoi-Ontinyent i Ontinyent-Xàtiva, que conformen els 67 quilòmetres d'aquesta línia fèrria.

L'execució d'aquest projecte suposarà una inversió de 150 milions d'euros per part d'Adif (el tram Alcoi-Ontinyent està valorat en uns 85 milions d'euros i el tram Ontinyent-Xàtiva en altres 65 milions d'euros) i contempla la modernització de la via, així com altres actuacions en els túnels i en els passos a nivell.

Durant la reunió, Adif va traslladar la seua previsió d'aprovar els projectes en el primer semestre de 2023. Encara que en principi, la previsió era licitar cadascun dels trams per separat, finalment s'ha decidit fer-ho conjuntament perquè s'executen de manera simultània i amb una major agilitat. Una vegada adjudicades, el termini d'execució de les obres serà de 15 mesos.

Per part seua, Renfe va assenyalar que les millores previstes per Adif eliminaran les restriccions de velocitat d'alguns trams, la qual cosa millorarà els temps de viatge dels trens actuals. També va avançar que està previst anar completant la reposició de l'oferta en aquesta línia, ampliant el nombre de trens que actualment estan circulant.

L'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, manifiestaba que “l'anunci d'aquestes millores per a reduir el temps de viatge respon a una demanda històrica de la ciutadania de les nostres comarques centrals”. Cerdà afegia que “amb la posada en marxa de la línia d'AVE del Corredor Mediterrani, Xàtiva recupera un important protagonisme com a nus ferroviari de les Comarques Centrals”.

Per la seua part l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, afirmava que “després de dècades, suposa un compromís històric per part del Govern d'Espanya i d'Adif, una decisió estratègica que comportarà la major inversió en aquesta línia des de la seua construcció, fa més d'un segle”. Francés afig que “la millora del tren Alcoi-Xàtiva és una oportunitat i una aposta per la vertebració del territori i per la millora de les comunicacions a les nostres comarques, tenint a més en compte que Xàtiva es convertirà en un nus fonamental de connexió ferroviària amb Madrid, Barcelona i el sud d'Espanya, a través del Corredor Mediterrani i de l'Alta Velocitat”.