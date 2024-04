Adif suprimirà el pas a nivell a Villena

Adif suprimirà el pas a nivell de Villena de la línia la Encina-Alacant Terminal, una intervenció que juntament amb l'anàloga que realitzarà a Caudete (Albacete) en la mateixa línia, suposarà una inversió de 8,4 milions d'euros.

La solució que ara es licita contempla la construcció de dos passos superiors molt pròxims als actuals, que comptaran amb una calçada de dos carrils (3 m), dos vorals, muralletes de contenció, dues zones laterals per al trànsit de vianants i protecció antivandàlica sobre la via.

El nou pas superior de Villena donarà continuïtat a la via pecuària Cordill de la Noguera, evitant així el pas de bestiar per les vies de ferrocarril. A més, estarà connectat a través d'un nou vial amb el camí d'accés a les instal·lacions esportives d'aquest municipi. Així mateix, es projecten nous camins d'enllaç per a donar accés a les parcel·les de la zona.

Aquesta actuació incrementarà les condicions de seguretat de les infraestructures en el municipi per al trànsit viari i ferroviari i per als vianants. La clausura d'aquest pas a nivell comportarà el desmantellament de tots els seus elements i la instal·lació nous tancaments en la zona d'actuació per a evitar passos viciosos.