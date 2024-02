Albalat dels Sorells retira la placa inaugural de Rus del poliesportiu per la seua condemna per corrupció

En l'últim ple d'Albalat dels Sorells es va aprovar una moció de Compromís en la qual demanaven que de manera immediata es procedira a la retirada de la placa commemorativa de la inauguració́ de les instal·lacions municipals del pavelló cobert, per l’aleshores president de la Diputació Alfonso Rus, per la seua recent condemna.

Al mateix temps també s’instava a que en el futur, es procedisca de la mateixa manera pel que fa a plaques, símbols, nomenaments honorífics i altres distincions commemoratives dedicades a polítics condemnats per corrupció (malversació, prevaricació, desviament de cabdals públics, ús il·legítim d’informació privilegiada, patrocini, suborn, extorsió, frau, etc.) en el desenvolupament de la seues tasques de servei i representació públiques.

El PP vota en contra de la moció

La moció es va aprovar amb els vots a favor de Compromís i el PSPV i amb el vot en contra del PP.

“Amb l’argument de que la sentència es pot recórrer, el Partit Popular va votar en contra de la retirada d’esta placa i per tant, recolza Alfonso Rus, condemnat recentment a 5 anys de presó pel cas dels treballadors zombis d’Imelsa i Ciegsa on el tribunal el considerà culpable per delictes continuats de malversació en concurs amb prevaricació i falsedat documental. Encara que se li va aplicar l’atenuant de dilacions indegudes i, per tant, això rebaixà la pena final, la Fiscalia Anticorrupció li demanava dotze anys de presó i el situava al capdavant d’una trama per a pagar favors polítics amb recursos públics, suposadament en aliança amb els exgerents d’Imelsa i Ciegsa —Marcos Benavent i Máximo Caturla, respectivament— i el seu antic cap de gabinet, Emilio Llopis”.