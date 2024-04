Alcoi finalitza el Pla ARRU amb una execució del 93% de les ajudes i 388 habitatges rehabilitats

L'Ajuntament d'Alcoi ha aconseguit executar al 93% les ajudes per a les Àrees de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes (ARRU) concedides per la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Foment. Les subvencions s'han destinat a sufragar la rehabilitació d'habitatges i obres de reurbanització en diferents barris de la ciutat.

En conjunt, aquestes intervencions han suposat una inversió total de 5,4 milions d'euros, dels quals 1,7 milions han sigut a càrrec del Govern central i 360.000 euros han sigut aportats per la Generalitat. L'Ajuntament ha sufragat 1,5 milions d'euros i la suma total de l'aportat pels particulars (que han pogut rehabilitar els seus habitatges amb ajudes que, en alguns casos, han arribat al 55% del cost total) ha sigut de 1,9 milions d'euros.

Així, s'han rehabilitat 388 habitatges en 44 edificis de diferents barris. En concret, s'han escomés 196 rehabilitacions d'habitatge en 14 edificis del barri de Santa Rosa, 88 rehabilitacions en nou edificis del barri de l'Eixample i altres 104 en 21 immobles del Centre, sent l'última d'elles la rehabilitació integral d'un edifici al carrer Sant Maure, 13 amb quatre habitatges que es destinaran a lloguer social.

D'altra banda, entre les actuacions de reurbanització destaquen l'ampliació de voreres i el tractament antilliscant en l'avinguda del País Valencià o al carrer Mossen Torregrossa; la repavimentació dels carrers Regiment Biscaia i Sant Mateu; la reurbanització del carrer Entença; les actuacions per a millorar l'accessibilitat en Santa Rosa o Sant Francesc; les actuacions de millora en la plaça Miguel Hernández o la recuperació del forn morú en l'encreuament dels carrers Sant Joan i Barbacana, entre altres. Algunes d'estes intervencions han comptat també amb finançament de la Unió Europea, a través de l’EDUSI.

Segons subratlla l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, “la construcció i la rehabilitació de vivendes ha estat sempre una prioritat per al meu govern. Aquestes ajudes són les primeres que vam poder aconseguir i ens han permet rehabilitar 388 habitatges en diferents barris de la ciutat. Açò es completa amb altres projectes de construcció i rehabilitació que estem duent a terme com ara la rehabilitació d'un edifici d'habitatges en Sant Maure, l'edifici intergeneracional de 18 habitatges en El Partidor o el projecte per a millorar l'eficiència energètica en els barris de Font Dolça i Sagrat Cor, que es durà a terme amb Fons Europeus. L'objectiu de tots aquests projectes és, d'una banda, garantir l'accés a l'habitatge per a tota la ciutadania i per una altra, que les vivendes siguen accessibles i estiguen condicionades per a afrontar els reptes que planteja el canvi climàtic”.