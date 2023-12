Almussafes i la UPV col·laboren amb l'objectiu de mantindre el sector de l'automòbil en la Comunitat Valenciana

L'Ajuntament d'Almussafes, localitat on es troba la factoria Ford, la major planta d'automoció de la Comunitat Valenciana, i la UPV, col·laboren en trobar solucions per a mantindre el sector de l'automòbil en territori valencià.

L'alcalde de la localitat de la Ribera Baixa, Toni Gonzàlez, ha visitat aquest dilluns a la UPV l'Institut Universitari d'Investigació CMT – Clean, Mobility&Thermofluids, realitzada en el marc de Science Meets Regions Comunitat Valenciana 2023 (SMR-València), el projecte liderat per l'associació Ciència en el Parlament en col·laboració amb la Xarxa d'Universitats Valencianes per al foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID) que té com a objectiu teixir nous llaços entre la ciència i la política per a donar resposta a reptes socials, i que és finançat pel Joint Research Center (JRC) de la Comissió Europea.

“El que m'han ensenyat hui ací en la UPV és sorprenent no, el següent, perquè a més, necessitem d'aquest coneixement per a intentar que la reconversió industrial que està afectant el sector de l'automoció siga el menys dolorosa possible, i jo crec que ací, en el CMT, s'estan posant en marxa les solucions perquè, en el futur, hi haja possibilitats de mantindre el sector de l'automòbil, sobretot, en la Comunitat Valenciana”, ha manifestat Gonzàlez.

La UPV, referent internacional en l'àmbit del transport i l'automoció SMR-València 2023 ha posat en contacte a 12 científics-investigadors de 7 universitats, una empresa i un centre d'investigació- amb 14 polítics-càrrecs electes de 7 ajuntaments i diputats de les tres províncies en les Corts Valencianes.

En aquest cas, Toni González ha sigut aparellat amb José Ramón Serrano, investigador del CMT-UPV, qui ha destacat “la importància dels canals d'accés establits” gràcies al programa, “ja que d'aquesta manera, els polítics saben que som ací, a qui cridar i per on accedir a un món de coneixement que a vegades els resulta opac. Nosaltres, per part nostra, sabem també, quan tenim una bona idea, on podem trobar un altaveu i un canal de comunicació per a fer-la arribar al gran públic”.

En aquest sentit, l'investigador de la UPV ha assenyalat la seua voluntat, després d'aquest primer pas, de “continuar escoltant els problemes que té un Ajuntament com el d'Almussafes en un sector com el del transport i l'automoció en el qual la UPV és líder en el món. Així, podrem establir un canal de comunicació que ens permeta estudiar les seues inquietuds i proposar solucions perquè, òbviament, s'està produint una reconversió en l'àmbit del motor de combustió, que era un món molt assentat, cap a una situació com l'actual, en la qual existeix molta incertesa quant a quins seran les pròximes estratègies, inversions i camins”.

Qüestionats sobre si aquest primer contacte pot generar solucions d'aplicació directa a curt termini, tant Gonzàlez com José Ramón Serrano s'han mostrat positius: “Comptar amb l'opinió d'experts científics pot ajudar a les polítiques dels ajuntaments. Escoltant els seus problemes, potser se'ns ocorren idees que es puguen implantar ja”, ha assenyalat l'investigador del CMT-UPV.

Per la seua banda l'alcalde d'Almussafes ha manifestat que “el que he vist hui ací quant a les proves que s'estan duent a terme amb diferents classes de tecnologia i energia, sobretot en el relacionat amb la producció de la mateixa a través de l'hidrogen, crec que és l'inici del que indubtablement seran les solucions del futur al sector”.