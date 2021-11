Alzira explica les actuacions davant alertes hidrològiques i la garantia de la protecció de la població en inundacions

Alzira ha iniciat aquest dimecres les III Jornades de l’Aigua, que se celebren fins dijous a l’auditori de la Casa de la Cultura. Els tècnics de l’Ajuntament d’Alzira han protagonitzat la primera part de les jornades destacant fets com que cada vegada són més freqüents els episodis d'inundacions, destacant-se que entre 2018 i 2020 s'han viscut quatre episodis de grans pluges.

En primer lloc, el tècnic de Medi Ambient, Sergi Abril, ha parlat sobre el Pla d’Actuació Municipal enfront el Risc d’Inundacions d’Alzira, PAMRI, un document en fase de preparació i que està previst que s’aprove entre desembre de 2021 i gener de 2022 i que permet organitzar la resposta municipal davant de situacions d’alerta per inundacions. Abril ha incidit en la major periodicitat dels episodis d’inundacions: "A Alzira hi ha dos grans factors a tindre en compte. L’escenari de canvi climàtic ha augmentat la incidència de les alertes: entre 2018 i 2020 hem viscut quatre episodis de grans pluges; fins ara, no eren tan freqüents, quatre episodis amb molta afectació a habitatges i a gran part del terme; el sud-est està molt afectat, i és que el nucli urbà s’ha desenvolupat en zones d’elevada inundabilitat".

També ha recordat que, d’acord amb la normativa, la Protecció Civil és un servei públic i els ajuntaments tenen l’obligació de garantir-la. En este sentit, el PAMRI ajudarà a garantir la protecció de la població d’Alzira enfront dels futurs episodis d’alerta hidrològica. El document té en compte tots els factors que afecten Alzira i que fan que "tot el terme es veu compromés per risc d’inundació: horta i nucli urbà". A més a més, el Pla Municipal preveu la creació de l’estructura i organització dels recursos i efectius i permetrà constituir un Centre de Coordinació d’Emergències Municipal. Tot plegat suposa "un document de referència perquè atorga autonomia, capacitat i eficiència al municipi per a poder gestionar i resoldre l’emergència, sent conscient de la capacitat de resposta front a la magnitud de la inundació", va concloure.

La cap de Serveis Públics de l’Ajuntament d’Alzira, Xelo Bisbal, i l’enginyera de Global Omnium, Marta Lloret, han explicat la importància dels models matemàtics en l’anàlisi de la xarxa de sanejament i drenatge urbà enfront d’inundacions, en el cas d’Alzira, que han permés coordinar amb antelació i organitzar les actuacions per a reduir l’efecte de les avingudes. Els models matemàtics permeten reproduir el comportament de l’aigua, tant a les xarxes de desaigüe com les conques externes. Aquest pla director, en marxa des de 2017, va millorant-se any rere any amb la instal·lació de sensors en punts de risc, pous, etc., o, com va avançar l’alcalde, amb la instal·lació d’estacions meteorològiques que permeten conéixer l’evolució de les condicions meteorològiques i acurtar el temps de resposta. Aquestes actuacions han permés millorar el protocol d’actuació, ha explicat Xelo Bisbal, mobilitzar a menys gent en la detecció d’avingudes, ja que l’arribada de cabal està monitorada i es pot fer el seguiment des del departament municipal, i mobilitzar al personal necessari per a preparar la ciutat per a l’arribada de les aigües, per pluja, pels barrancs o pel riu, obrint els albellons, netejant les zones d’arbrat i informant de cada canvi a la població a través del Departament de Comunicació municipal.

María Peña, enginyera de la depuradora de l’Alcúdia-Benimodo, ha explicat els sistemes de neteja de les aigües residuals a través d’aiguamolls artificials, que per mitjà de substrats permeten aprofitar de nou eixa aigua i tornar-la a la naturalesa. Les estacions de depuració d’aigües residuals "juguen un paper fonamental possibilitant la reutilització de les aigües", sobretot als pobles menuts. D’acord amb l’experiència que estan realitzant han comprovat que els aiguamolls artificials "tenen bons rendiments de depuració, baixos costos i consum energètic, i bona integració paisatgística". El seu rendiment quan complementen els tractaments a les EDAR són d’una reducció de fins al 40% de la matèria a l’aigua i fins a un 50% de la presència d’amoni, i una reducció de 25% dels residus, entre altres resultats positius.

Per últim, els tècnics de Control de Vertido Industrial (CVI) han parlat de la digitalització de les dades per a serveis públics d’aigua i del monitoratge remot d’operacions en temps incerts que han explicat que són sistemes que permeten "connectar a les persones i les dades" i "humanitzar la tecnologia, amb uns resultats excel·lents".